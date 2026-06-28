Не всегда связано с жарой: почему собака тяжело дышит

Если собака начинает тяжело дышать, первое мнение часто связано с жарой. Однако это не всегда единственная причина такого поведения.

Доктор Эмма Скейлз-Теобальд, эксперт по поведению собак в Canine Cottages, отмечает, что учащенное дыхание может быть не только реакцией на температуру, но и признаком стресса или эмоциональной перегрузки. Об этом сообщает Express..

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Специалист объясняет: одышка действительно является нормальным механизмом терморегуляции после активной прогулки или в жару. Но если собака часто дышит интенсивнее без очевидных причин, это может свидетельствовать о тревожности или дискомфорте. "Когда собака испытывает стресс или перегрузку в новой среде, это проявляется в изменении поведения", — говорит эксперт.

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Чтобы уменьшить тревожность животного, специалисты советуют уделять внимание его адаптации к новым условиям. Один из простых способов – изменять привычный маршрут прогулок и не торопиться при выходе в новые места. По прибытии на незнакомую территорию следует дать собаке время спокойно осмотреться и привыкнуть к пространству. Не стоит его торопить – лучше позволить самостоятельно исследовать среду в собственном темпе. "Обоняние для собак — главный способ познания мира. Из-за запахов они получают большинство информации об окружающей среде, поэтому требуется время, чтобы все обследовать", — объясняет специалист.

Также полезной стратегией является предоставление собаке большей свободы в выборе поведения. Если он чувствует себя неуверенно, он будет инстинктивно избегать ситуаций, которые вызывают у него стресс.

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