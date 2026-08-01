Как употребление подсластителей влияет на работу мозга: исследование

Низкокалорийные и бескалорийные сахарозаменители частенько считаются здоровой альтернативой сахару.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Neurology Американской академии неврологии, несколько широко используемых заменителей сахара с течением времени могут быть связаны с быстрым ухудшением памяти и когнитивных функций.

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В ходе исследования обследовали почти 13 тысяч взрослых и проанализировали 7 подсластителей, содержащих мало калорий или не содержащих их вообще. У людей, потреблявших больше этих веществ, наблюдалось скорее ухудшение когнитивных функций.

КАК ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ

Ученые изучали аспартам, сахарин, ацесульфам К, эритритол, ксилитол, сорбит и тагатозу. Эти ингредиенты часто добавляют к ультрапереработанным продуктам, в частности к ароматизированной воде, безалкогольным напиткам, энергетическим напиткам, йогуртам, десертам и жевательной резинке, которые позиционируются как низкокалорийные или "без сахара". Некоторые из них также продаются отдельно для добавления кофе, чая, а также для приготовления пищи или выпечки.

В исследовании приняли участие 12 772 взрослых, проживающих в разных регионах Бразилии. Средний возраст участников составлял 52 года, и за ними наблюдали примерно 8 лет.

В начале исследования участники заполнили подробные анкеты по питанию, в которых описали, что они ели и пили в течение предыдущего года. Затем их разделили на три группы в зависимости от общего потребления подсластителей.

Участники группы с низким потреблением употребляли в среднем 20 мг в день (мг/день), тогда как в группе с высоким потреблением — 191 мг/день.

Количество аспартама в группе с высоким потреблением примерно равнялось содержанию аспартама в одной банке диетической газировки. Сорбитол потребляли в наибольшем количестве среди всех подсластителей – в среднем 64 мг/день.

Участники проходили когнитивные тесты в начале, середине и конце исследования. Ученые оценивали несколько аспектов работы мозга, в частности, вербальную плавность (способность быстро вспоминать и произносить слова), рабочую память, скорость обработки информации и т.д.

ВЫСШЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЯЗАННО С УСКОРЕННЫМ КОГНИТИВНЫМ СПАДОМ

Учитывая возраст, пол, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие факторы, исследователи обнаружили четкую разницу между группами.

У людей, потреблявших наибольшее количество подсластителей, общие когнитивные функции и память ухудшались на 62% быстрее, чем у тех, кто потреблял их меньше. Исследователи оценили, что эта разница эквивалентна примерно 1,6 дополнительным годам старения.

У участников со средним уровнем потребления ухудшение происходило на 35% быстрее, чем в группе с низким уровнем потребления. Эта разница эквивалентна примерно 1,3 годам старения.

ВЫРАЖЕНАЯ СВЯЗЬ – У ВЗРОСЛЫХ ДО 60 ЛЕТ

Возраст, как оказалось, влиял на результаты. Среди участников до 60 лет те, кто потребляли больше подсластителей, демонстрировали скорее ухудшение вербальной плавности и общих когнитивных функций, чем те, кто потребляли их меньше. Исследователи не обнаружили такой же связи среди участников старше 60 лет.

Связь между потреблением подсластителей и ускоренным когнитивным спадом также была сильнее среди людей с диабетом. Вероятно, потому, что они чаще употребляют заменители сахара, поскольку им часто рекомендуют ограничивать потребление продуктов, быстро повышающих уровень сахара в крови.

КАКИЕ ПОДСЛАДЖИТЕЛИ СВЯЗАННЫЕ С УХУДНЕНИЕМ ПАМЯТИ

Когда исследователи проанализировали подсластители отдельно, для шести из них была обнаружена связь с ускоренным снижением общих когнитивных функций, включая память. Это аспартам, сахарин, ацесульфам К, эритритол, сорбит и ксилитол.

Тагатоза была единственным подсластителем в исследовании, не ассоциировавшимся с ухудшением когнитивных функций.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оно не охватывало всех искусственных подсластителей, которые используются в пищевых продуктах и напитках. Кроме того, информацию предоставляли сами участники. Поскольку люди могут забывать о некоторых продуктах или неправильно оценивать их количество, данные, предоставленные самими участниками, могут быть неточными.

Самое главное, что это исследование было наблюдательным. В нем была обнаружена связь между повышенным потреблением подсластителей и более быстрым ухудшением когнитивных функций, но это не доказывает, что именно подсластители непосредственно повлекли за собой эти изменения.