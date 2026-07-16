Возьмите на заметку: какие пять продуктов улучшат шерсть вашего любимца

Состояние шерсти и кожи собаки является одним из важнейших показателей его здоровья. По словам ветеринаров, хороший блеск шерсти зависит не только от регулярного ухода, но и правильно подобранного рациона.

Эксперты Parade Pets назвали пять продуктов, которые могут улучшить состояние кожи и шерсти домашнего питомца. Специалисты отмечают, что сбалансированное питание помогает поддерживать шерсть мягкой, густой и блестящей. Некоторые привычные продукты содержат полезные питательные вещества, которые оказывают положительное влияние на здоровье собаки и могут стать хорошим дополнением к основному меню.

Главные истории дня

Яйца

Яйца богаты белоком, витаминами, минералами и незаменимыми жирными кислотами, которые способствуют поддержанию здоровой кожи и красивой шерсти. В то же время ветеринары не рекомендуют давать собакам сырые яйца. Перед кормлением их необходимо термически обработать, ведь сырой продукт может содержать опасные бактерии, в частности, сальмонеллу. Также владельцам следует быть внимательными, если у животного есть аллергия на курятину, поскольку куриные яйца могут вызвать нежелательную реакцию.

Лосось

Лосось является одним из лучших природных источников омега-3 жирных кислот, помогающих поддерживать здоровье кожи и шерсти. Ветеринарный врач Лиза Вит отмечает, что достаточное количество омега-3 в рационе может уменьшить проявления аллергии, а также облегчить зуд и сухость кожи.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Рыбий жир

Еще одним ценным источником омега-3 является рыбий жир. По словам ветеринарки Джордин Зул, он оказывает положительное влияние не только на состояние шерсти и кожи, но и поддерживает здоровье мозга, суставов и костей. На рынке представлены специальные добавки с рыбьим жиром для собак, однако перед их применением ветеринары рекомендуют проконсультироваться со специалистом, чтобы правильно подобрать препарат и дозировку.

Овсянка

Овсянка содержит не только полезную клетчатку, но и омега-6 линолевую кислоту и омега-3 альфа-линоленовую кислоту. Специалисты отмечают, что эти питательные вещества способствуют улучшению состояния кожи, помогают уменьшить линьку и поддерживают шерсть здоровой и ухоженной.

Нежирное мясо

Полезным дополнением к рациону могут стать и нежирные сорта мяса, в частности курица или индейка. Они снабжают организм собаки качественным белком, необходимым для поддержания здоровой кожи и шерсти. Вместе с тем ветеринары советуют избегать избытка жира в пище, ведь он может вызвать проблемы с пищеварением. Лучший вариант – отварное или запеченное нежирное мясо без соли, специй и других добавок.

Напомним, мы уже писали, как познакомить кота и собаку, чтобы поладили.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!