Нужно ли стричь собак и кошек, чтобы уберечь от жары: советы ветеринаров

Для домашних любимцев летняя жара может быть не менее утомительной, чем для людей. Поэтому многие владельцы решают подстричь или даже побрить своих собак и кошек, считая, что так животным будет легче переносить высокие температуры. Однако ветеринары предостерегают: в большинстве случаев такая процедура не помогает охладиться, а наоборот может навредить.

Об этом пишет radioclub. Когда собака после прогулки тяжело дышит, а кот ищет прохладное место на полу, кажется логичным избавиться от излишней шерсти. Однако шерстяной покров у животных выполняет гораздо более важную функцию, чем просто согревает зимой. Он создает естественный защитный слой, помогающий поддерживать комфортную температуру тела в любое время года.

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Шерсть образует воздушную прослойку у кожи, защищающую ее от перегрева и воздействия прямых солнечных лучей. Если животное выбрить почти наголо, этот природный барьер исчезает. В результате кожа быстрее нагревается, пересыхает, может раздражаться или даже получить солнечные ожоги. Особенно уязвимы светошерстные, летние и чувствительные к солнцу животные.

Распространенное мнение о том, что короткая стрижка защищает от теплового удара, тоже не соответствует действительности. Собаки преимущественно охлаждаются из-за ускоренного дыхания, а коты регулируют температуру, уменьшая активность и находясь в затененных местах. Поэтому значительно важнее доступ к свежей воде, тени, прохладному помещению и отсутствие длительного пребывания под палящим солнцем.

Особенно осторожно следует относиться к породам с густым подшерстком. Это касается хаски, самоедов, маламутов, шпицев, колли, овчарок и других схожих собак. Их шерсть состоит из двух слоев: подшерстка, обеспечивающего теплоизоляцию, и остевых волос, защищающих от солнца, влаги и грязи. После бритья структура такого покрова может нарушиться, а шерсть отрастать неравномерно, терять свои защитные свойства и больше спутываться.

Кошек также нередко стригут летом, но специалисты отмечают, что для здорового животного это обычно не нужно. Часто причиной процедуры становятся колтуны или желание снизить линьку. Однако полное бритье может вызвать у кота сильный стресс, изменение поведения, отказ от пищи или чрезмерное вылизывание раздраженных участков кожи. Регулярное вычесывание помогает избавиться от лишнего подшерстка и поддерживать шерсть в хорошем состоянии.

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В то же время есть случаи, когда стрижка действительно необходима. Речь идет о плотных колтунах, которые мешают животному двигаться, раздражают кожу или вызывают воспаление. В таких ситуациях процедура носит гигиенический или лечебный характер. Некоторые породы также нуждаются в регулярном груминге независимо от сезона, но это не означает полное бритье к коже.

Чтобы помочь любимцу легче пережить жаркие дни, ветеринары советуют придерживаться простых правил. Собак лучше выгуливать ранним утром или вечером, когда температура ниже, а асфальт не обжигает лапы. Дома животное должно иметь постоянный доступ к чистой воде, затененному месту и свежему воздуху. Также важно регулярно вычесывать шерсть, особенно у пород с густым подшерстком.

Специалисты напоминают: шерсть для собак и кошек — это не лишняя одежда, от которой нужно избавиться летом, а естественный механизм защиты, помогающий организму адаптироваться к жаре и сохранять здоровье.

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