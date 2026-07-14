Как путешествовать с животными в поезде: объяснение Укрзализныци

Украинцы могут путешествовать на поездах вместе с домашними животными, однако для этого необходимо соблюдать установленные правила. Требования зависят от размера питомца, типа вагона и формата поездки.

Об этом сообщает "Укрзализныця". Пассажирам разрешено брать с собой кошек, собак малых пород и комнатных птиц в вагоны всех категорий. В то же время животные должны находиться в специальных переносках – клетках, контейнерах, сумках или рюкзаках с водонепроницаемым поглощающим дном.

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В ночных поездах переноску необходимо размещать под нижней полкой или рядом с владельцем на месте лежания. В вагонах с сидячими местами его можно держать на руках или ставить под кресло. Если владелец небольшой собаки хочет перевозить ее без переноски в вагоне с местами для лежания, ему придется выкупить все места в купе.

Какие правила действуют для больших собак

Для собак, высота которых превышает 45 сантиметров в холке, а также для пород, отнесенных к списку опасных, установлены отдельные требования. Такие животные должны быть на поводке и в наморднике на протяжении всего путешествия.

Условия перевозки зависят от типа поезда:

купейные вагоны — разрешается перевозить не более двух крупных собак в отдельном купе при полном выкупе всех мест;

— разрешается перевозить не более двух крупных собак в отдельном купе при полном выкупе всех мест; "Интерсити" и "Интерсити+" - владелец должен приобрести все соседние места. При этом собака должна находиться на полу у хозяина или сиденья, а не на кресле;

- владелец должен приобрести все соседние места. При этом собака должна находиться на полу у хозяина или сиденья, а не на кресле; сидячие вагоны обычных поездов – большие собаки могут ехать только в крайних тамбурах первого или последнего вагона под постоянным наблюдением владельца.

Если у перевозчика нет возможности предоставить отдельное купе для большой собаки, такая поездка не допускается.

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Кто может перевозить собак бесплатно

Без дополнительной оплаты разрешено перевозить собак-поводырей, сопровождающих людей с инвалидностью, а также служебных собак военнослужащих. Такая норма действует во время военного положения и еще 180 дней после его завершения.

Собаки должны находиться рядом с владельцем, быть на поводке, а при необходимости – в наморднике. Исключение сделано для собак-поводырей малых пород.

Какие документы необходимы

Для перевозки любого домашнего скота владелец должен иметь действующий ветеринарный документ. Кроме того, на питомца необходимо оформить багажную квитанцию. Стоимость перевозки рассчитывается по тарифу перевозки багажа за 20 килограммов на каждое животное или место.

В "Укрзализныце" также напоминают, что ответственность за соблюдение санитарных норм во время поездки возлагается на владельца. При необходимости он должен самостоятельно убрать за животным и позаботиться о комфорте других пассажиров.

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