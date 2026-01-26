Самый вкусный паштет из куриной печени
Мама часто его готовила, когда мы были маленькими. Это было очень вкусно.
Ингредиенты:
500г куриная печень очищенная
300 г лук репчатый
250г морковь
75г стебель сельдерея
200г масло 82.5%
20г мед
Соль, душистый и черный перец
чабрец
Растительное масло для жарки
Готовим:
Очищаем печень от плёнок и очень внимательно от желчи
Овощи очищаем и нарезаем произвольно, хотя мне морковь хочется всегда меленько
разогреваем сковороду или сотейник, наливаю масло,
обжариваем в начале морковь до легкой румяной корочки
добавляем лук и обжариваем до начала румяности добавляем сельдерей и еще слегка обжариваем (все овощи должны быть красиво слегка румяны,
приготовлены и очень вкусно пахнут)
Далее немного отодвигаем овощи со дна сотейника и кладем туда печень, жарю минут 5.
Добавляем ароматный перец, соль, черный перец, закрываю крышкой и тушим периодически помешивая на медленном огне минут 12-15 (в это время печень готовится и начинает выделять много влаги)
Открываем крышку, добавляем мед и испаряем лишнюю влагу – около 5 мин.
Результат – усталая сочная печень, мягкие тоже хорошо протушенные овощи и уже вкусно
Даем полностью остыть, и пропускаем через мелкую решетку мясорубки.
Добавляем мягкое масло и еще раз пропускаем через мясорубку.
Если хотите идеально нежную и однородную текстуру, то можно еще "пробить" блендером или кутером.
(если нет желания – пропустите с маслом через мясорубку еще разок)
Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет. Легкий и приятный по вкусу. А когда он очень печеночный, мне не нравится – тяжело на желудок.
Далее я люблю заливать винным желе, или просто покрывать маслом, а мама любит клюкву:
200г клюквы
100г воды
25г сахара
6-7г желатина (замоченного в 30г воды)
Веточка розмарина
Коньяк для аромата
клюкву провариваю с сахаром и веточкой розмарина, фламбую коньяком, а затем перебиваю в однородную смесь и добавляю желатин. Охлаждаю и заливаю в холодный паштет.