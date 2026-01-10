Как наказание влияют на эмоциональную связь ребенка с родителями

Важно. Новое исследование: как наказание, крик, игнорирование, угрозы влияют на уровень стресса ребенка и его эмоциональную связь с родителями. Наказание в украинских семьях и общая информация о разности наказания, установлении границ и дисциплине.

Rating Lab и команда Марианны Ткалич спросили у родителей детей в возрасте 10-18 лет: "Если ребенок ведет себя неправильно, насколько допустимы определенные воспитательные действия?"

Далее последуют результаты исследования и мои комментарии.

Возможность пригрозить суровым наказанием одобряет почти треть родителей (30%), 55% против, 16% колеблются.

Для многих детей угрозы переживаются как уже совершенное действие. На уровне лимбической системы это может запускать реакции, подобные реакциям на реальное наказание – насилие.

Забирать телефон, гаджеты считают допустимым более трети родителей (36%), недопустимым — 50%, 15% затрудняются. Для детей и подростков гаджеты могут являться единственной возможностью оставаться на связи с друзьями.

Повышение голоса, крик: 35% - за, 42% - против, 23% затрудняются.

Физические наказания считают недопустимыми 89% родителей, игнорирование — 87%, употребление неприятных слов в разговоре — 79%, и это уже, кажется, прекрасный результат.

Если родители допускают саму возможность таких наказаний, они применяют

Но немаловажный вывод: если родители допускают саму возможность таких наказаний, они их применяют. 51% родителей, считающих крик скорее приемлемым, повышают голос на своих детей. Это также делает более трети, а именно 37% "колеблющихся" родителей относительно допустимости крика.

Кроме того, 42% родителей, считающих допустимым употребление неприятных слов, употребляют их в разговоре с собственными детьми.

Также исследователи попросили детей (подростков от 10 до 18 лет) рассказать, как реагируют родители на их "ненадлежащее" поведение.

Легкие физические наказания и игнорирование указывают 5% и 7% детей соответственно.

— Каждый шестой ребенок относительно часто сталкивается с неприятными словами в разговоре, угрозами суровым наказанием и изъятием гаджетов.

– Повышение голоса – самая распространенная практика из перечня. С ней сталкиваются около 34% детей.

Жесткие воспитательные действия и наказания разрушают эмоциональную связь ребенка с родителями.

Чем чаще к детям применяют жесткие методы воспитания, тем больше у них стресс.

62% детей, наказываемых физически и 63%, которым говорят неприятные слова в разговоре, имеют значительный (условно "красный") уровень стресса. Такой же уровень стресса имеет более половины детей, которых часто игнорируют (58%), которым угрожают суровым наказанием (57%) или на которых часто кричат (55%).

У этих детей "красный" уровень стресса встречается в два-три раза чаще, чем у сверстников, которых никогда не наказывают такими способами.

Игнорирование, крик и угрозы – детьми воспринимаются как наказание и насилие.

Важный вывод исследования: жесткие практики воспитания, наказания и насилия в семье наследуются через поколение. Родители, на которых в детстве кричали, с большей вероятностью будут кричать на своих детей. Это подтверждают ответы самих детей.

Понятно, что чем больше уровень истощения родителей, тем чаще они будут прибегать именно к этим методам.

Вместе с порталом UAparents мы готовили материал о разности дисциплины, установлении границ и наказаний. Эти три понятия часто путают, потому что их долго использовали в качестве синонимов. И в детском опыте самих родителей они могут быть тесно связаны.

Мне кажется, между ними принципиальная разница в том, какие последствия они имеют для ребенка внутри.

В нашем детстве наказание могли называть дисциплиной. Ибо и наказание, и границы могут включать в себя запреты или ограничения. Однако ключевая разница не в форме, а в том послании, которое получает ребенок:

наказание — это реакция взрослого на нарушение, направленная на остановку поведения из - за боли, страха или стыда;

— это реакция взрослого на нарушение, направленная на остановку поведения из за боли, страха или стыда; д исциплина — это процесс обучения ребенка ответственности, внутренняя рамка, которая со временем перерастет в ответственность.

— это процесс обучения ребенка ответственности, внутренняя рамка, которая со временем перерастет в ответственность. меже — это рамка безопасности и отношений, которую взрослый устанавливает и держит независимо от поведения ребенка.

Наказание обычно основывается на страхе, стыде или боли (физическом или эмоциональном). Оно точно не работает как воспитательный инструмент, потому что в момент наказания активируется защитная реакция ребенка: он либо подчиняется, либо протестует. Это всегда будет иметь последствия.

Внимание ребенка в этот момент не на осознании поступка, а исключительно на избегании наказания в будущем.

В долгосрочной перспективе наказание может формировать внешнее послушание, страх ошибок или скрытую агрессию. Ну и ребенок учится защищаться – манипулировать и врать, чтобы избежать наказания.

Примеры наказания: крики, унижение, игнорирование, физические наказания, угрозы, отторжение ("Уходи от меня, не хочу тебя больше видеть"), лишение чувства любви, внимания, тепла

Дисциплина имеет другую цель – научить. Создать не внешнюю, а внутреннюю основу — ось. Это процесс формирования ребенка, его саморегуляции, осознания причин и последствий собственных действий.

На самом деле это впоследствии приведет к ощущению ценностной внутренней рамки. Развития ответственности. Это постепенные и последовательные шаги, которые ребенок и взрослый делают вместе.

В этом подходе возможны последствия некоторых поступков, но эти последствия не унижают, не дают ощущения боли из-за того, что ребенка отталкивают, унижают и разрушают близость.

Напротив, дисциплина поддерживает чувство общности – если ребенок вместе со взрослым совершает действия.

Дисциплина предполагает повторяемость и последовательность, логические и естественные последствия, общий поиск решений.

Установление границ – это формирование структуры. Важная разница: пределы не являются реакцией на поведение.

Границы определяют рамки: что в этой семье, группе или классе допустимо, а что нет. Они касаются безопасности, уважения к другим, режима, правил сосуществования.

Важно, что установление пределов может вызвать у ребенка сильные эмоции – злость, разочарование, слезы, но это не значит, что границы "неправильны". И родители должны выдержать эту реакцию ребенка, хотя это действительно бывает сложно.

Родителям важно стараться быть последовательными. И договориться со всеми членами семьи, чтобы границы были у всех родных для ребенка едиными. Последовательные и четко установленные пределы дают ребенку чувство предсказуемости и надежности.

Есть важное уточнение для взрослых: границы не объясняются долго и не оправдываются. Например: "Я не позволяю бить людей", "Мы идем спать в 21:00".

Три разных примера. Ситуация: ребенок бросает игрушку.

Наказание: "Если сделаешь еще раз – заберу навсегда все игрушки!"

Границы: "Я не разрешаю бросать игрушки. Мы об этом договаривались. Я забираю игрушку сейчас".

Дисциплина плюс регуляция (одна из форм реакции): "Ты очень злишься. Слиться нормально. Бросать игрушки небезопасно. Давай найдем способ выпустить злобу иначе".