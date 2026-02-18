Ленивые вареники на Масленицу
Масленица или Колодий – праздник, отмечаемый в течение недели перед великим постом. Традиционно в Украине готовили не блины, а вареники. Я обожаю ленивые. Особенно на завтрак. Знаю, что у каждого есть свой особый рецепт от мамы или бабушки со вкусом детства. Но мой рецепт уже проверен годами на работе.
На 4-5 порций:
450 г отжатого сыра 9%
100 г муки
2 больших желтка
50 г сахара
5 г ванильного сахара
2 главных секрета ленивых вареников – это найти хороший кисломолочный сыр и хорошо отжать его. Так что выбирайте вкусный, не кислый и не резиновый сразу, с мягким крупным зерном и хорошо отжимайте (я не пользуюсь пастообразным вообще). Иногда я могу еще перетереть через сито для нежности.
в отжатый сыр добавляю желтки, сахар и хорошо перемешиваю вилкой. Напоследок всыпаю муку и перемешиваю до однородности
из "теста" формирую шарики, а из них делаю между овальными изделиями – палюшки – так они лучше провариваются.
Такие заготовки потом можно заморозить.
отвариваю варенички в немного подсоленной воде и затем готовлю соус.
На 2 порции вареников:
30 г воды из вареников
30 г сахара или пудры
~40–45 г масла
Можно добавить ванильный экстракт.
на сковороду добавляю воду из вареников, сахар или пудру, отварные вареники, довожу до кипения и добавляю масло и затягиваю соус. Протушковываю, пока жидкость не станет немного густой, как соус.
подаю со сметаной, частью неотжатого сыра и ягодами или сухофруктами.
А еще обожаю добавлять карамелизированные семена подсолнечника. Для этого беру:
100 г семян
35 г сахарной пудры
Все смешиваю на сковороде и довожу до карамелизации сахара, перемешивая иногда лопаткой! Со сковороды снять на силиконовый коврик или пергамент. Как застынет немного измельчаю руками)
Соус можно делать и на апельсиновом соке (возьмите его в 4 раза больше и выпарите) – будет вкусно!