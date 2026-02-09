Быстрый шоколадный десерт без выпечки

Когда хочется чего-то особенного, а стоять у плиты нет сил – этот десерт с печеньем просто спасает. Вы точно должны это попробовать!

Ингредиенты:

• Печенье – 250 г

• Молоко – 500 г

• Яйцо куриное – 1 шт

• Сахар – 2 ст.л

• Ванильный сахар – 1 ч.л

• Крахмал кукурузный – 1 ст.л

• Масло сливочное – 50 г

• Шоколад – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте яйцо, сахар и крахмал, взбейте до однородной консистенции.

2. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. Вливайте тонкой струйкой в яичную смесь, постоянно помешивая.

3. Переместите смесь на средний огонь и варите, пока крем не загустеет. Добавьте сливочное масло, перемешайте и оставьте охлаждаться.

4. Выложите десерт слоями: печенье – крем – печенье – крем.

5. Завершающий штрих – растопите шоколад, смешайте его с маслом и покройте десерт сверху.

Вуаль! Дайте ему немного "отдохнуть" в холодильнике, и наслаждайтесь.