Медовик на сковороде: быстрый рецепт
Вы точно должны повторить этот рецепт, его вкус украдет ваше сердце!
Коржи: (для тортика диаметром 21 см):
• Мед - 150 г
• Сода – ½ ч.л
• Масло сливочное - 80 г
• Сахар – 100 г
• Яйца куриные – 110 г
• Мука – 500-600 г
Крем:
• Сметана жирная - 700 г
• Сливки жирные – 350 г
• Сахарная пудра – 150 г
• Сок лимона – по желанию
Способ приготовления:
1. Мед прогреть до яркого карамельного цвета. Когда начнет шипеть, добавить соду и проварить.
2. Вмешать масло.
3. Взбить яйца с сахаром.
4. Постепенно влить смесь яиц в теплую медово-масляную смесь.
5. Добавить муку и замешать мягкое тесто. Разделить на две части.
6. Раскатать и выпекать на сковороде до золотой корочки с обеих сторон.
7. Взбиваем вместе сметану, сливки и сахарную пудру.
8. По желанию добавляем сок лимона. Перемешиваем.
9. Собираем торт, перемешивая лепешки кремом.
Обязательно храните рецепт, делитесь с друзьями и готовьте с любовью!