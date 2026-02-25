Картофельные шарики с сыром или ленивые крокеты

Обожаю готовить с мамой и делаю это с самого детства - начиная с замеса хлеба и первых тортиков на семейные праздники. Мама всегда искала разные вкусности.

Итак:

500 г отварного картофеля

40 г крахмала

40 г муки

Сухой чеснок и копченая паприка

100–125 г твердого сыра (чедер)

Зелень по желанию и соль

Картофель для таких изделий варю целиком в подсоленной воде на умеренном кипении до полной готовности.

Сливаю воду и еще даже просушиваю минуту-две прямо в кастрюле на огне, чтобы убрать лишнюю влагу.

Картошку сразу толчу горячей, добавляю иссеченную зелень, можно чабрец, специи. Могу даже немного масла добавить или влить жирные сливки.

Все перемешиваю, пробую на соль. Тру сыр на крупной терке, снова перемешиваю и добавляю муку с крахмалом и выходит тесто – не очень тугое, но и не слишком мягкое. Важно сохранить нежность, не забить мукой и одновременно связать лишнюю влагу.

Формирую небольшие шарики, обрушиваю их в муке или в смеси муки с крахмалом и быстро обжариваю в очень горячем фритюре.

Если хочется прямо очень хрустящей корочки, то можно шарики сделать большими и запанировать в муке, потом в яйце, а потом в сухарях – получатся настоящие крокеты!

Очень нравится с соусом тартар с копченым барбекю.

Вкусного вам и обнимаю.