Ждет скорая разлука: какие породы собак имеют кратчайшую жизнь

Собаки считаются одними из самых преданных компаньонов человека, но продолжительность их жизни значительно варьируется в зависимости от породы. Генетика, размер тела, особенности строения и наследственные заболевания могут существенно сократить годы, которые пес проведет рядом с хозяевами.

Эксперты по здоровью животных в Country Living и Express составили рейтинг пород с кратчайшим средним сроком жизни, где лидеры не всегда доживают даже до 5–7 лет.

Почему некоторые породы живут так мало

Многие из этих пород относятся к брахицефалам (с сильно сплющенной мордой) или обладают искусственно выведенными экстремальными чертами экстерьера. Такие особенности часто приводят к серьезным проблемам со здоровьем: респираторных осложнений, сердечных патологий, ортопедических заболеваний, кожных инфекций и неврологических расстройств.

Пять пород с кратчайшим средним сроком жизни

На пятом месте – чихуахуа. Средняя продолжительность жизни этой крошечной породы составляет около 7,9 года - на два года меньше, чем у многих других мелких собак, например беглов или хаски. Основная причина преждевременной смерти у старших чихуахуа – застойная сердечная недостаточность, вызванная хронической дегенеративной болезнью митрального клапана. Клапан левого предсердия ослабевает, возникает обратный поток крови, сердце увеличивается, нагрузка возрастает и развивается сердечная недостаточность.

Четвертое место занимает американский бульдог. Эта мощная порода в среднем обитает меньше, чем чихуахуа. Самые распространенные проблемы — дисплазия тазобедренного и локтевого суставов, которая приводит к боли, хромоте и раннему артриту. Также часто встречаются аллергии и кожные заболевания, включая редкий ихтиоз — сухость, шелушение и сильный зуд кожи.

Третье место – мопс, средняя продолжительность жизни 7,65 года. Из-за брахицефального строения морды (сплющенный нос и узкие дыхательные пути) мопсы страдают брахицефальным синдромом обструктивных дыхательных путей (BOAS). Это вызывает серьезные затруднения с дыханием, особенно в жару или во время активности. Кроме того, мопсы подвержены редкому, но очень тяжелому заболеванию — некрозу головного мозга (NME), который проявляется судорогами, изменениями поведения, слепотой и проблемами с координацией. Состояние прогрессирует и часто приводит к летальному исходу.

Второе место – английский бульдог, средняя продолжительность жизни 7,39 года. Порода страдает многочисленными последствиями экстремального экстерьера: кожные инфекции в складках, ушные воспаления, ожирение, дерматит, синдром вишневого глаза, межпальцевые кисты, энтропион (заворот век) и язвы роговицы. Все эти проблемы значительно сокращают годы жизни.

Абсолютный лидер по самому короткому сроку жизни — французский бульдог, средняя продолжительность 4,53 года. Французы имеют целый комплекс серьезных болезней. Дисплазия тазобедренного сустава вызывает боль, слабость и ранний артрит. Брахицефальный синдром (BOAS) затрудняет дыхание, особенно в жару и во время нагрузки. Межпозвоночная дисковая болезнь (ЗМД) может приводить к сжатию спинного мозга, параличу и сильной боли. В сочетании с ожирением, аллергиями и проблемами сердца это делает французского бульдога одной из самых уязвимых пород.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Почему именно эти породы живут меньше

Большинство из них — брахицефалы или искусственно усиленные черты экстерьера (короткая морда, массивное тело, сплющенные дыхательные пути, чрезмерные кожные складки). Такие особенности приводят к хроническим проблемам, которые трудно или невозможно полностью устранить даже с помощью современной ветеринарии.

Выбор породы – это не только вопрос внешности или характера, но и ответственность за здоровье и продолжительность жизни животного. Если вы планируете завести собаку и хотите, чтобы она прожила долгую и счастливую жизнь, следует выбирать породы с меньшим количеством наследственных заболеваний и более высокой средней продолжительностью жизни. Берегите здоровье своего будущего друга еще на этапе выбора.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!