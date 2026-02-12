Подарят радость и веселье: топ самых игривых собак

Если вы мечтаете о собаке, которая будет активной, игривой и с удовольствием будет проводить время вместе с вами, стоит обратить внимание на породы с соответствующим темпераментом.

Издание Parade Pets назвало семь пород, наиболее любящих движение, игры и совместные занятия с хозяевами.

Английский спрингер-спаниель известен своей неистощимой энергией и любовью к активному отдыху. Эти собаки с упоением бегают, прыгают в воду, ходят в походы и с удовольствием приносят брошенные предметы. Они с готовностью учатся новым командам и всегда готовы к взаимодействию.

Шелти — резвый и общительный пес, нуждающийся в постоянной занятости. Он хорошо чувствует себя во время длительных прогулок и умственных упражнений, в том числе разнообразных головоломок.

Немецкая овчарка отличается высоким интеллектом и потребностью в физической и умственной активности. Без регулярных занятий она быстро скучает, зато с радостью выполняет сложные задания и принимает участие в тренировках.

Пудель, несмотря на свой элегантный вид, также является очень игривой и подвижной собакой. Ему нравятся интерактивные игрушки и упражнения, сочетающие физическую активность с умственными вызовами.

Бордер когда считается одной из самых энергичных пород. Эти собаки нуждаются в регулярных физических нагрузках и отлично подходят для людей, которые ведут активный образ жизни и готовы уделять много времени совместным тренировкам.

Лабрадор-ретривер давно снискал популярность как семейный любимец. Он носит кроткий характер и в то же время обожает активные игры, особенно апартовку. Теннисные мячи и игрушки способны занять его надолго.

Доберман сочетает в себе преданность и чувствительность с высокой активностью. Кроме охранных качеств, он может стать отличным партнером для интерактивных игр, в частности, перетягивание каната, и формирует прочную эмоциональную связь с семьей.

Тем, кто только планирует завести собаку впервые, специалисты советуют внимательно подходить к выбору породы. Важно учесть свой образ жизни, опыт и возможность уделять животному достаточно времени. Эксперты также определили отдельный перечень пород, которые лучше всего подходят для новичков и помогут сделать первый опыт общения с четырехлапым другом максимально комфортным.

