Не будете тратить деньги на ветеринара: какие породы собак редко болеют

Собака в доме – это не только радость, но и постоянные затраты: вакцинации, анализы, профилактические осмотры, а иногда и серьезное лечение. Однако есть породы, которые от природы обладают крепким здоровьем и редко нуждаются в визитах к ветеринару, кроме плановых.

Ветеринары объясняют: дело не в "супер-иммунитете", а в генетическом разнообразии, правильной селекции, телосложении и высокой физической активности этих собак на протяжении веков. Об этом пишет radioclub.

Вот шесть пород, которые реже всего попадают в клинику с серьезными болезнями.

Бигль

Одна из пород с самой обширной генетической базой среди охотничьих собак. Веками беглов выводили для длительного преследования добычи, что отсеяло слабых особей и сформировало крепкое сердце, легкие и выносливую нервную систему. Наследственные заболевания случаются редко, иммунный ответ – один из лучших среди породистых собак. Единственный нюанс: беглые склонны к перееданию, поэтому контроль веса — обязателен.

Джек-рассел-терьер

Эти собаки практически не знают, что такое сидячий образ жизни. Постоянная активность – лучшая профилактика ожирения, диабета и сердечно-сосудистых проблем. Крепкие суставы (при правильных нагрузках), стабильный уровень энергии и низкий риск хронических болезней делают джек-расселей одними из самых здоровых пород. Они сохраняют высокую активность даже в почтенном возрасте.

Грейхаунд (хорт)

Несмотря на репутацию самых быстрых собак, в обиходе грейхаунды — настоящие "диваны": спокойные, ленивые и экономные в движении. Их телосложение (минимум жира, легкий скелет, мощные мышцы) уменьшает нагрузку на сердце, суставы и внутренние органы. Воспалительные заболевания суставов у них встречаются реже, чем у многих средних пород. Единственный недостаток – тонкая кожа и низкий подшерсток, из-за чего в холод они мерзнут и нуждаются в одежде.

Австралийская пастушья собака (хиллер)

Порода, созданная для тяжелой работы в суровых условиях, имеет одну из самых высоких средних продолжительностей жизни среди всех собак. Официально зафиксированный рекорд долголетия принадлежит именно хилеру – более 29 лет. Прочная нервная система, сильные суставы, связки и сердечно-сосудистая система делают их одними из самых выносливых пород. Они редко болеют, если получают достаточное движение и полноценное питание.

Чихуахуа

Миниатюрные размеры часто ассоциируются с хрупкостью, но чихуахуа – приятное исключение. Небольшой вес тела значительно снижает нагрузку на кости, суставы и позвоночник, поэтому артрозы и проблемы со спиной встречаются у них реже, чем у больших собак. Главное слабое место – зубы: требуется тщательный уход, чтобы избежать пародонтита и потери зубов.

Ветеринары отмечают: даже самая крепкая порода не застрахована от болезней, если игнорировать базовый уход. Регулярные прививки, обработка от паразитов, сбалансированное питание, достаточная физическая активность и ежегодные профилактические осмотры – это обязательные условия для любой собаки. Но если вы хотите максимизировать шансы на здоровую и долгую жизнь любимца без частых визитов в клинику – именно эти породы дают больше шансов на успех.

