Всегда рядом: топ самых преданных пород собак

Собаки издавна славятся преданностью человеку, однако некоторые породы особенно сильно привязываются к своим хозяевам и формируют с ними чрезвычайно тесную эмоциональную связь.

Издание ParadePets назвало шесть пород, отличающихся особой любовью и верностью. Золотистый ретривер традиционно возглавляет списки самых преданных собак. Представители этой породы стремятся постоянно быть рядом с человеком не из-за нужды во внимании, а из-за искреннего желания держать хозяина в поле зрения. По словам кинологины и консультантки сервиса JustAnswer Салли Гроттини, в доме, где несколько членов семьи находятся в разных комнатах, ретривер обычно занимает такое место, откуда может наблюдать всех сразу.

Лабрадор-ретривер сначала выводили для помощи охотникам – эти собаки вытаскивали снасти и дичь из холодной воды. Именно поэтому они привыкли ориентироваться на человека, внимательно слушать команды и стремиться к "работам". Лабрадоры часто пытаются быть физически близки к хозяину, с удовольствием лежат рядом и легко учатся. Благодаря разуму и послушанию их часто вовлекают в служебную и терапевтическую деятельность.

Ньюфаундленд — это большие, но очень кроткие и спокойные собаки. Исторически их использовали для спасения людей на воде, что сформировало у них внимательность к состоянию и безопасности хозяина. Они терпеливы, уравновешены и способны стать надежной опорой для семьи, даря чувство защищенности и комфорта.

Немецкая овчарка была выведена для охраны и выпаса скота, поэтому имеет ярко выраженный защитный инстинкт. Такие собаки часто ставят безопасность семьи выше собственной. В то же время, им необходимы раннее воспитание и социализация, чтобы естественная настороженность оставалась под контролем. Самыми счастливыми овчарки чувствуют себя тогда, когда активно вовлечены в повседневную жизнь хозяев — во время тренировок, игр или обычного отдыха.

Бернский зенненхунд нередко называют "собакой-липучкой", ведь они буквально следуют за своими владельцами из комнаты в комнату. Эти псы известны спокойным, терпеливым нравом и искренним расположением к семье. Они охотно прижимаются к людям, ищут физического контакта и комфортно чувствуют себя в атмосфере семейного тепла, хорошо ладя и со взрослыми, и с детьми.

Бордер-когда — еще одна порода с пастушьими корнями. Она совмещает высокий интеллект, чувствительность и сильную ориентацию на человека. Бордер-когда требуют внимания и активного взаимодействия, но приносят хозяевам преданность и готовность сотрудничать. Это дружеские, сообразительные и нежные собаки, стремящиеся быть полезными и радовать своих владельцев каждый день.

