Для настоящих чистюль: топ пород собак, которые не линяют и не воняют

Собаки дарят своим владельцам море положительных эмоций, однако вместе с радостью в дом часто приходят шерсть, пыль, перхоть и характерный запах. Впрочем, не все породы одинаковы в уходе.

Некоторые собаки от природы более опрятны: они почти не линяют, редко слюнявеют и не имеют резкого запаха. Об этом пишет PetMd.

Самые чистые породы собак

Американский голый терьер Активный, дружелюбный и полностью бесшерстный, этот пес идеально подходит для людей с аллергией и тех, кто не хочет ежедневно бороться с шерстью в доме. Отсутствие меха означает минимум уборки, но в то же время требует особого ухода за кожей. Американские голые терьеры чувствительны к солнцу, поэтому перед прогулками им обязательно наносят безопасный для животных солнцезащитный крем с высоким SPF.

Ксолоитцкуинтли (мексиканская бесшерстная собака) У этой редкой породы из Мексики почти нет шерсти, кроме легкого пуха на голове и лапах. Благодаря этому в доме будет меньше грязи и запаха. Однако нежная кожа ксоло нуждается в регулярном увлажнении и защите от солнечных лучей, чтобы избежать раздражений и ожогов.

Басенджи Собаки с короткой шерстью и "кошачьими" привычками к самоочищению. Басенджи практически не пахнут и не нуждаются в частом купании. В то же время это очень энергичная порода, которой необходимы ежедневные прогулки и активные игры — без них пес быстро начнет скучать и безобразничать.

Бедлингтон-терьер Один из фаворитов среди чистоплотных пород: почти не линяет, не имеет перхоти и редко слюнявит. Его кудрявая шерсть остается чистой и не оседает на мебели. Хотя бедлингтонов часто называют гипоаллергенными, полностью безаллергенных собак не существует. Для хорошего вида эту породу нужно вычесывать дважды в неделю и регулярно водить к грумеру.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Тот-пудель Маленький, элегантный и очень чистый. Тот-пудели почти не линяют и не оставляют неприятных запахов. Однако их кудрявый мех нуждается в системном уходе — ежедневном расчесывании или регулярной стрижке, чтобы избежать колтунов.

Чау-чау Хотя эти собаки могут иногда слюнявить больше других в списке, они практически не имеют запаха. Чау-чау отличается спокойным характером и густой шерстью средней длины, которую достаточно расчесывать дважды в неделю и купать примерно раз в месяц.

Японский хин Эта порода славится своей чистоплотностью – японские хины часто вылизывают себя как коты. Именно поэтому их шелковистая шерсть остается чистой и без запаха. Линяют они умеренно, так что еженедельного расчесывания и периодических купаний вполне достаточно.

Грейхаунд Большой, утонченный и удивительно неприхотливый в уходе. Благодаря очень короткой шерсти грейхаунды почти не линяют и не обладают характерным "собачьим" запахом. Для чистоты достаточно протирать их влажной тканью раз в неделю и купать по необходимости.

Виппет Идеальный выбор для чистоплотного дома. Короткая шерсть не задерживает грязь и не оставляет следы на мебели. Виппетам хватает еженедельного расчесывания и купания раз в несколько месяцев.

Фараоновая гончая Активная и энергичная порода, которой нужны ежедневные прогулки и пространство для движения. Их шерсть линяет умеренно и не создает значительных проблем в уборке. Регулярный еженедельный уход и периодическое купание помогут сохранить аккуратный вид.

Такие породы станут хорошим выбором для тех, кто мечтает о собаке, но не готов к постоянной борьбе с шерстью и запахами в доме.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!