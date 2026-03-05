Любимые глазированные сырки с начинкой: рецепт

Скажите честно – вы тоже в детстве обожали их?

Сегодня делаем те же, домашние сырки с любимой начинкой многих

Ингредиенты (6-8 шт.):

• 300 г кисломолочного творога (5%)

• 30 г растопленного сливочного масла

• 30 г сахарной пудры

• 0,5 ч. л ванильного экстракта (или ванильного сахара)

• ~70 г вареной сгущенки

• 200 г молочного шоколада

• 40 мл растительного масла

Способ приготовления

1. К сыру добавляем масло, пудру и ванильный экстракт. Перебиваем блендером в гладкую текстуру.

2. Берем пакеты-слайдеры – и используем как кондитерский мешок. Переводим массу, отрезаем уголок – и работаем.

3. В другой пакет-слайдер — вареная сгущенка.

4. Стол застилаем пленкой, высаживаем творожную основу, внутрь — сгущенку. Закрываем бока, заворачиваем в пленку как конфету и прокатываем по столу.

5. В морозилку до полной заморозки, ориентировочно на 4 часа.

6. Шоколад растапливаем, добавляем масло, перемешиваем.

7. Застилаем доску пергаментом. Снимаем пленку, насаживаем сырки на зубочистки и погружаем в шоколад.

8. Убираем в холодильник на 30 минут.

Домашние сырки – это любовь. Так что храните и готовьте для своей семьи.