Сочный и хрустящий смеш бургер: несколько ''секретиков'', которые сделают его невероятным

Соус – именно то, что сделает вас лучшим поваром:

200 г майонеза

30 г зерновой горчицы

40 г копченого барбекю

30 г острого маринованного перца

40 г жареного карамелизированного лука

копченая паприка, сушеный чеснок

Здесь отдельно поджариваю на небольшом огне мелко порезанный лук – 120 г. В конце приготовления добавляю примерно 12–15 г сахара.

Смешиваю все ингредиенты – и все. Сохраняю соус в банке, он идеален к любым вкусностям.

Котлета – это важно

Фарш:

800 г говяжьей лопатки

200 г говяжьего жира

Все измельчаю, добавляю немного ворчестера, черный и ароматный перецы – и больше ничего! Перемешиваю и даю немного постоять. Пропускаю через мясорубку, формирую из фарша шарики по 70–100 г.

После многих попыток: соль лучше добавлять уже после того как пожарил (чтобы котлета не "совпадала" не вымешивайте много фарш!

Сковорода должна быть очень горячая: хорошо прижимаем прессом и жарим быстро до корочки.

На горячую обжаренную сторону кладу кусок плавленого чедера.

Лук

Беру белый или крымский лук, режу кубиками и опускаю в ледяную воду на 20–30 минут.

СБОРКА:

Теплая булка

Соус

Лук

Котлета с творогом

Еще котлета с творогом

Маринованные огурчики

Булка с соусом

И главный секрет – ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ.

Итого всегда лучше.