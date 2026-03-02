Сочный и хрустящий смеш бургер: несколько "секретиков", которые сделают его невероятным
Соус – именно то, что сделает вас лучшим поваром:
200 г майонеза
30 г зерновой горчицы
40 г копченого барбекю
30 г острого маринованного перца
40 г жареного карамелизированного лука
копченая паприка, сушеный чеснок
Здесь отдельно поджариваю на небольшом огне мелко порезанный лук – 120 г. В конце приготовления добавляю примерно 12–15 г сахара.
Смешиваю все ингредиенты – и все. Сохраняю соус в банке, он идеален к любым вкусностям.
Котлета – это важно
Фарш:
800 г говяжьей лопатки
200 г говяжьего жира
Все измельчаю, добавляю немного ворчестера, черный и ароматный перецы – и больше ничего! Перемешиваю и даю немного постоять. Пропускаю через мясорубку, формирую из фарша шарики по 70–100 г.
После многих попыток: соль лучше добавлять уже после того как пожарил (чтобы котлета не "совпадала" не вымешивайте много фарш!
Сковорода должна быть очень горячая: хорошо прижимаем прессом и жарим быстро до корочки.
На горячую обжаренную сторону кладу кусок плавленого чедера.
Лук
Беру белый или крымский лук, режу кубиками и опускаю в ледяную воду на 20–30 минут.
СБОРКА:
Теплая булка
Соус
Лук
Котлета с творогом
Еще котлета с творогом
Маринованные огурчики
Булка с соусом
И главный секрет – ДРУЗЬЯ И БЛИЗКИЕ.
Итого всегда лучше.