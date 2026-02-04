Самое известное картофельное пюре в мире: не оставит вас безразличными до последней ложке!

Самое известное картофельное пюре в мире от Жоэля Робюшона. А он самый титулованный шеф Мишлен Гиду.

Я немного изменил рецепт под свой вкус, но это стоит попробовать, потому что такое пюре не оставит вас равнодушными к последней ложке!

Важный момент – правильный сорт картофеля. Если отвлечься от сортов ( у меня Ривьера), то берем ту, которая желтая в середине, лучше суховатая мякоть и много крахмала!

Основная пропорция:

300г перетертого картофеля

150г масла 82.5%

150г сливок 30%

Соль и молотый мускатный орех

очищенный картофель не режем а берем целиком, отвариваю в подсоленной воде при медленном кипении минут 30-35 – важно чтобы клубень хорошо приготовился, иначе могут быть сырые комочки в пюре.

берем немного больше перед варкой, потому что при варке и перетирании вес немного теряется

когда картофель готовый воду сливаю, а картошку в кастрюле еще минуту прогреваю и подсушиваю!

сразу, еще горячей, картошку перетираю через мельницу для перетирания мякоти, или на самом деле еще лучше через сито!

на большую сковороду наливаю сливки, добавляю масло, разогреваю и добавляю протертый картофель, соль по вкусу и мускатный орех.

лопаткой разминаю и перемешиваю картофель при постоянном маленьком кипении, пока масса станет однородной

Возможно, пару минут нужно будет просто перемешивать и прогревать, чтобы избыточная влага испарилась.

заметьте, что это картофельное пюре не густое, а скорее напоминает крем и это очень вкусно!

Такое пюре стоит быть отдельным блюдом, а если вы добавите его на гарнир к тушеному мясу – вас на руках будут носить.

Попробуйте сами и поделитесь известным рецептом с друзьями!