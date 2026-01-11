Требует невероятно много времени: названа порода, за которой тяжелее всего ухаживать

Уход за шерстью – одна из главных неожиданностей для многих новых владельцев собак. Именно он часто требует гораздо больше времени, усилий и денег, чем люди ожидают. Ветеринарка Джули Гант назвала породу, которая считается самой сложной в уходе именно из-за уникальной шерсти. Об этом сообщило издание ParadePets.

Бергамская овчарка – лидер по сложности груминга

По словам специалиста, абсолютным чемпионом среди "тяжелых" в уходе пород является бергамская овчарка (Bergamasco Sheepdog). Ее шерсть состоит из трех типов волосков одновременно:

мягкий подшерсток,

шерстяной слой,

жесткий "козий" верхний слой.

Такая структура быстро сваливается в плотные колтуны и дреды, которые просто расчесать обычной щеткой. Особенно сложный период – от 1 до 2 лет, когда шерсть активно меняется и формирует характерные "шнурки" (corded coat). В настоящее время требуется специальная техника ухода, которую могут правильно выполнить только опытные грумеры, знакомые именно с этой породой.

"Многие влюбляются во внешний вид бергамаско, но не готовы к тому, сколько времени и терпения требует поддержка этой шерсти в идеальном состоянии", — объясняет Джули Гант.

Простейшие в уходе породы: короткошерстные и практичные

В противоположность бергамской овчарке ветеринар выделяет несколько пород, уход за которыми минимален.

Чихуахуа – короткая гладкая шерсть почти не линяет, расчесывание не нужно, купание – только при необходимости.

– короткая гладкая шерсть почти не линяет, расчесывание не нужно, купание – только при необходимости. Джек-рассел-терьер – достаточно периодически мыть собаку, если она запачкалась во время активных прогулок.

– достаточно периодически мыть собаку, если она запачкалась во время активных прогулок. Грейхаунд – идеальный вариант для любителей больших собак: короткая шерсть, минимальная линька, хватает еженедельного расчесывания.

– идеальный вариант для любителей больших собак: короткая шерсть, минимальная линька, хватает еженедельного расчесывания. Венгерская выжла – Американский кинологический клуб рекомендует расчесывать раз в месяц, шерсть очень проста в содержании.

– Американский кинологический клуб рекомендует расчесывать раз в месяц, шерсть очень проста в содержании. Короткошерстная такса – несмотря на активность и частые прогулки, уход сводится к контролю чистоты живота и периодического купания.

Прежде чем заводить собаку, важно честно оценить, сколько времени и ресурсов вы готовы тратить на уход за шерстью. Красивая длинная или сложная шерсть – это не только эстетика, но и ежедневная ответственность. Для тех, кто хочет минимум хлопот, лучший выбор – короткошерстные и среднешерстные породы с простой текстурой.

Если вы мечтаете об уникальном виде бергамской овчарки – будьте готовы к регулярным визитам в профессиональный грумер и изучение специальных техник ухода.

