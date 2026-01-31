Впечатляют долголетием: какие породы собак долго живут

Если вы мечтаете о собаке, которая станет вашим верным другом на долгие годы, стоит обратить внимание на породы, известные своим крепким здоровьем и высокой продолжительностью жизни. Ветеринары и эксперты World Animal Foundation составили список собак, обычно живущих дольше среднего показателя и при правильном уходе радуют владельцев активностью и преданностью даже в почтенном возрасте.

Вот 7 пород, наиболее часто попадающих в списки долгожителей. Об этом пишет World Animal Foundation.

Австралийский скотовод (хиллер)

Порода, объединяющая острый ум, невероятную выносливость и абсолютную преданность. Средняя продолжительность жизни - 12-16 лет, а отдельные особи доживают до 18+. С возрастом возможны проблемы с суставами и зрением, но регулярные ветеринарные проверки, умеренные нагрузки и сбалансированное питание позволяют оставаться активными до глубокой старости. Когда хилер занят работой, он буквально "светится" от счастья.

Ши-тцу

Нежные, ласковые компаньоны, обожающие внимание и комфорт. Часто называют их настоящими долгожителями — средняя продолжительность жизни составляет 12–16 лет, а многие доживают до 18+. Из-за плоской мордашки ши-тцу склонны к проблемам с дыханием и перегреву, а также к глазным болезням. Поэтому им нужны прохладные помещения, спокойные прогулки и тщательный уход за шерстью. При правильном содержании они остаются игривыми и веселыми до последних дней.

Папион

Миниатюрные интеллектуалы с роскошными ушами-"бабочками". Средняя продолжительность жизни - 14-16 лет. Папионы обладают крепким здоровьем, острым умом и способностью оставаться активными даже в старости. Они легко адаптируются к ритму хозяина, прекрасно читают настроение человека и быстро учатся. Главное — обеспечить умственные нагрузки и игры, чтобы собака не скучала.

Рет-терьер

Компактные, игривые авантюристы с большим сердцем. Живут в среднем 12–18 лет. Самая распространенная проблема — вывих надколенника, по которому собака может двигаться "кроличьими прыжками". Ветеринары советуют контролировать вес, избегать чрезмерных скачков и трюков, чтобы сохранить здоровье суставов. При правильном уходе реты остаются энергичными и веселыми до глубочайшей старости.

Чихуахуа

Маленькие, но харизматичные долгожители. Многие доживают до 14-16 лет, а рекордсмены - и до 18-20 лет. Небольшой вес уменьшает нагрузку на кости и суставы, поэтому артрозы и проблемы со спиной встречаются реже, чем у больших пород. Главное слабое место – зубы (нужен тщательный уход) и склонность к ожирению, поэтому важно следить за питанием.

Австралийская овчарка

Энергичные, умные пастухи со средней продолжительностью жизни 12–15 лет. Генетически склонны к проблемам с суставами и зрением, но при достаточной физической и умственной активности австралийские овчарки сохраняют игривость и ласковость многие годы. Это порода для активных хозяев, готовых уделять время прогулкам и занятиям.

Такса

Голосистые любимцы с продолжительностью жизни 12–16 лет. Из-за длинного хребта они подвержены проблемам со спиной (дископатии). Эксперты советуют избегать скачков (использовать пандусы), поддерживать нормальный вес и обеспечивать умеренные нагрузки. При правильном уходе таксы остаются активными и веселыми до глубочайшей старости.

Ветеринары отмечают: даже самая выносливая порода не застрахована от болезней, если игнорировать базовый уход. Регулярные прививки, обработка от паразитов, сбалансированное питание, достаточная активность и ежегодные профилактические осмотры – это обязательные условия для любой собаки. Но именно эти породы дают больше шансов на здоровую, долгую и счастливую жизнь рядом с вами. Если ищете друга на 15+ лет, начните именно с них.

