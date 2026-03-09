Молочные продукты: какие полезнее

Новые Диетические рекомендации для жителей США на 2025-2030 годы отмечают потребление молочных продуктов с нормальной жирностью. В обновленной перевернутой пищевой пирамиде сверху рядом с овощами и фруктами расположены продукты с высоким содержанием белка и насыщенных жиров, в том числе молочные.

Диетические рекомендации США традиционно рекомендовали потреблять три порции молочных продуктов в день, преимущественно с низким содержанием жира. Новые советы допускают и полножирные молочные продукты. Но в то же время отмечают: доля насыщенных жиров в рационе не должна превышать примерно 10% суточной калорийности.

Это создает определенное противоречие. Если регулярно употреблять в пищу полножирные молочные продукты, особенно вместе с другими источниками насыщенных жиров — например, красным мясом или сливочным маслом — есть большой шанс превысить эту рекомендованную суточную норму.

Мнения ученых разделились. Одни исследователи говорят, что идея относительно потребления полножирных молочных продуктов правильная. Они аргументируют это тем, что имеющиеся данные не показывают убедительных преимуществ низкожирных молочных продуктов над содержащими естественное количество жира. А потребление последних может иметь потенциальные преимущества перед потреблением низкожирных, хотя это требует дополнительных исследований.

Другие подчеркивают, что насыщенные жиры все равно остаются насыщенными жирами, несмотря на общую полезность молочных продуктов. Они рекомендуют потреблять как низкожирные, так и обезжиренные молочные продукты, также растительные альтернативы молочным продуктам.

Американский колледж кардиологов продолжает рекомендовать отдавать предпочтение растительным продуктам и ограничивать потребление насыщенных жиров из всех источников до 10% от ежедневной калорийности вашего меню.

ПОЛНОЖИРНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ

Молочные продукты всегда числились частью здорового питания. Молоко снижает АД, а это связано с меньшим риском инсульта. Сыр ассоциируется с меньшим риском диабета, а йогурт с меньшим набором веса и меньшим риском диабета. Вопрос только в том, какие продукты следует есть: полножирные или обезжиренные?

Пока ключевой вывод заключается не в том, что молочные продукты с естественной жирностью лучше, а в том, что их влияние на здоровье, вероятно, не отличается.

Американские рекомендации по питанию обновляются каждые пять лет, и в течение этого промежуточного периода эксперты по питанию анализируют последние достижения в области пищевых наук. В прошлом цикле впервые был проведен сравнительный анализ источников насыщенных жиров. В более чем 100 исследованиях изучали влияние молочных продуктов на здоровье с учетом их содержания жира.

В конце концов было сделано два вывода:

Ограниченные данные свидетельствуют о том, что переход на молочные продукты с более высоким содержанием жира не повышает риск заболеваний сердца и сосудов.

Совокупность данных подтверждает целесообразность замены насыщенных жиров, включая сливочное масло, молочные продукты и красное мясо на растительные альтернативы, поскольку это связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отмечают, что исследования о молочных продуктах с низким содержанием жира по сравнению с полножирными обычно были краткими, и большинство из них проводилось за пределами США. Кроме того, любые преимущества молочных продуктов могут отражать более высокий социально-экономический статус или тот факт, что люди, употребляющие больше молочных продуктов, меньше едят рафинированных углеводов.

В большинстве этих исследований исследователи лишь изучали, что происходило, когда люди заменяли обезжиренные или нежирные молочные продукты на имеющие естественную жирность.

КАКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ВЫБИРАТЬ

Ведущие диетологи сходятся в одном важном вопросе – выбор молочных продуктов должен основываться на принципе сравнения. Есть однозначно полезные продукты, явно вредные, а есть и такие, что посередине. К примеру, сыр. Если есть сыр вместо черники или брокколи – это менее здоровый вариант, а если вместо белого хлеба, газировки или конфет – то более здоровый. И, конечно, лучше употреблять в пищу полножирные молочные продукты, чем обезжиренные, но со сладкими добавками.

Поэтому специалисты советуют подходить к выбору молочных продуктов без крайностей. Если человек не любит обезжиренные молочные продукты, то умеренное потребление полножирных вариантов может быть приемлемым. В то же время, важно учитывать калорийность рациона, уровень холестерина и общий стиль питания.

Эксперты не советуют потреблять слишком много молочных продуктов с нормальной жирностью. А тем, кто решил есть их больше, проверить уровень холестерина через шесть месяцев.

В результате научные данные пока не дают оснований рекомендовать всем переходить из нежирных молочных продуктов на полножирные. Важнейшим остается сбалансированное питание, в котором преобладают растительные продукты, а молочные могут быть частью здоровой диеты.