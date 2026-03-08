Афогато аль тирамису: десерт с мороженым

Афогато – это десерт из одного или двух шариков мороженого и порции эспрессо. Иногда добавляют ликер, орехи или шоколад.

Я думаю, на 8 марта можно удивить утренним тирамису-афогато. Готовить его проще просто.

На 2-х:

90 г маскарпоне

40 г сливок 33%

1 желток

20 г сахара или сахарной пудры

4 палочки савоярды

120–140 г мороженого

2 ст. л. амарето

какао для посыпки

Взбить маскарпоне со сливками, желтком и сахарной пудрой до пышной пены.

В красивый стакан положить крем, добавить амарето и шарик мороженого, положить несколько печений савоярди и сверху влить свежесваренный эспрессо.

Подавать сразу и с любовью.

Скоро поделюсь и классическим рецептом тирамису.