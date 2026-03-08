БлогРецепты
Афогато аль тирамису: десерт с мороженым
Афогато – это десерт из одного или двух шариков мороженого и порции эспрессо. Иногда добавляют ликер, орехи или шоколад.
Я думаю, на 8 марта можно удивить утренним тирамису-афогато. Готовить его проще просто.
На 2-х:
90 г маскарпоне
40 г сливок 33%
1 желток
20 г сахара или сахарной пудры
4 палочки савоярды
120–140 г мороженого
2 ст. л. амарето
какао для посыпки
Взбить маскарпоне со сливками, желтком и сахарной пудрой до пышной пены.
В красивый стакан положить крем, добавить амарето и шарик мороженого, положить несколько печений савоярди и сверху влить свежесваренный эспрессо.
Подавать сразу и с любовью.
Скоро поделюсь и классическим рецептом тирамису.