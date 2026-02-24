Может иметь очень печальные последствия: какими продуктами категорически нельзя кормить собак

Собаки обожают любую пищу, которая попадает им в рот — будь то специальное лакомство из органического корма или случайный кусочек, подобранный на улице. Именно из-за этого неуемного любопытства хозяева должны быть максимально бдительными: некоторые продукты, которые кажутся абсолютно безопасными для человека, могут вызвать у собак серьезные заболевания или даже привести к летальному исходу.

Издание OBOZ.UA рассказало о самых опасных продуктах, которых собакам категорически нельзя давать. Вареные или жареные кости – одна из самых распространенных ошибок. Во время термической обработки кости становятся хрупкими и ломкими, поэтому при раскусывании они раскалываются на острые обломки. Эти осколки могут застрять в горле, вызвать удушье или пробить стенку желудка или кишечника. Среди возможных последствий – повреждение зубов, травмы полости рта, сильный запор, закупорка кишечника, разрыв пищеварительного тракта и даже перитонит (воспаление брюшины). Самыми опасными считаются кости из курицы-гриля или жареной птицы.

Сырое дрожжевое тесто – еще одна смертельная ловушка. Дрожжи, попадая в теплый и влажный желудок собаки, продолжают активно бродить и подниматься. Это может привести к сильному вздутию живота, растяжению желудка, острой боли и даже разрыву стенок органа. Кроме того, во время брожения образуется спирт, вызывающий алкогольное отравление — дрожь, рвоту, нарушение координации и даже запятую.

Бекон и жирная жареная свинина – классический пример продукта, который кажется "лакомым", но на самом деле очень опасен. Высокое содержание жира и соли провоцирует острый панкреатит - воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается невыносимой болью, рвотой, диареей и может привести к летальному исходу даже через несколько часов. Особенно уязвимы к панкреатиту мелкие и средние породы, а также собаки с избыточным весом.

Орехи макадамии – один из самых токсичных продуктов для собак. Даже небольшое количество вызывает отравление, проявляющееся слабостью, тремором, рвотой, повышенной температурой и, что наиболее характерно, временной потерей способности ходить. Симптомы появляются уже через 12 часов после употребления и могут продолжаться до двух суток. Токсическое вещество до сих пор не идентифицировано полностью, но даже 2–3 ореха могут серьезно навредить собаке весом до 10 кг.

Обычный белый хлеб, батон или сдоба кажется безвредным, но содержит много сахара, масла и дрожжей. Это прямая дорога к панкреатиту, особенно у собак, подверженных этому заболеванию (например, шнауцеры). Кроме того, дрожжи в хлебе могут вызвать вздутие и брожение в желудке, как сырое тесто.

Если собака случайно съела что-то из этого списка, немедленно обратитесь к ветеринарному врачу даже если симптомы еще не проявились. Чем раньше будет оказана помощь (промывание желудка, сорбенты, капельницы, обезболивающие), тем выше шансы на полное выздоровление. Во многих случаях каждый час имеет значение.

