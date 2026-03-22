Красивые, но есть нюанс: названы поведенческие проблемы гибридных собак

Популярные "дизайнерские" породы собак – кокапу (кокер-спаниель + пудель), кофейня (кавалер-кинг-чарльз-спаниель + пудель) и лабрадудли (лабрадор-ретривер + пудель) – часто рекламируются как идеальные компаньоны: умные, гипоаллергенные, с превосходным характером и без проблем. Однако масштабное исследование, проведенное в Великобритании, показало, что на практике гибриды нередко испытывают не меньше, а то и больше трудностей с поведением, чем чистопородные собаки.

Об этом сообщило издание Popular Science. Исследователи проанализировали данные о 9402 собаках-гибридах, которые являются результатом скрещивания пуделя с кокер-спаниелем, кавалер-кинг-чарльз-спаниелем или лабрадор-ретривером. Для оценки использовали стандартизированный инструмент C-BARQ – один из самых надежных методов анализа собачьего поведения. Он измеряет 24 ключевых аспекта: агрессию (к людям, другим собакам, владельцу), тревогу разлуки, возбудимость, обучаемость, страхование, реакцию на незнакомцев и т.д.

Результаты оказались неожиданными и опровергают популярный миф о "гибридном превосходстве":

В 44% случаев гибриды демонстрировали больше проблемных черт поведения, чем их родительские породы (в частности, повышенную энергичность, тревогу разлуки и агрессию).

В 46% сравнений существенных отличий не выявили.

Только в менее 10% случаев гибриды показали лучшие результаты по поведению.

Больше всего проблем зафиксировано у кокапа: они получили худшие оценки в 16 из 24 категорий, в том числе по агрессии к владельцу, чрезмерной возбудимости и реакции на других собак. Кавапу также показали ухудшение в 11 категориях. Лабрадудли оказались относительно более "спокойными" — у них проблемы зафиксированы лишь в 5 аспектах, а в некоторых моментах (например, взаимодействие с другими животными) они даже превзошли родительские породы.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Авторы исследования подчеркивают: гибриды не являются автоматически "лучшими" или "здоровыми", как часто утверждают заводчики. Напротив, сочетание разных генетических линий может приводить к непредсказуемым чертам характера, усилению тревожности или агрессии. Кроме того, многие дизайнерские собаки покупают как модный аксессуар, не учитывая их реальных потребностей в дрессировке, социализации и физической активности.

Эксперты советуют потенциальным владельцам:

тщательно изучать не только внешность и размер, но и типичные черты поведения именно этой комбинации пород;

не полагаться на маркетинговые обещания об "идеальном характере";

обязательно проходить с щенком курс ранней социализации и базовой дрессировки;

выбирать ответственного заводчика, тестирующего родителей на генетические заболевания и стабильность психики.

Напомним, мы уже писали о топ самых игривых собак.

