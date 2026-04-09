Сырная паска за 20 минут

Знаю, сейчас на меня налетят с комментариями, что это не кулич как таковой. С этим я согласен, но что мешает нам изменять правила игры и готовить не только классические пасхи, но и вдобавок такие десерты?

Ингредиенты:

• Белый шоколад – 180 г

• Жирорастворимый краситель – по желанию (я добавил 3 капли)

• Сыр 9% - 300 г

• Сливки 30-33% - 90 г

• Сливочное масло (комнатной температуры) – 60 г

• Сахар – 60 г

• Белый шоколад – 36 г

• Желтки – 2 шт.

• Цукаты – 90 г (или орехи/сухофрукты)

Способ приготовления:

⠀1. Растопите белый шоколад импульсами по 10-15 секунд в микроволновке. Вылейте шоколад в форму, равномерно распределите по стенкам и поставьте в морозилку.

2. Сыр протрите через сито и смешайте с мягким сливочным маслом до однородности. Параллельно подогрейте сливки (не доводя до кипения), а затем добавьте в них желтки, взбитые с сахаром.

3. Сливки с желтками варите до загустения 1-1,5 минут. Добавьте белый шоколад, перемешайте и охладите до комнатной температуры.

4. Смешайте творожную массу со сливочной смесью, добавьте цукаты или другие наполнители. Выложите массу в шоколадную форму и поставьте в морозилку на 4-6 часов.

5. Извлеките десерт из формы и переложите в холодильник. Перед подачей украсьте по желанию ягоды, фрукты или цукаты.