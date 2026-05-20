Хачапури с зеленью и сыром на сковороде

Самые простые блюда – самые вкусные. Сейчас пошел сезон молодой зелени - и вкусные хачапури или этакие палянички с сыром точно порадуют. И готовятся они достаточно быстро. Я обожаю с молодым луком или чесноком, а если хорошо смазать маслом… Хочется есть еще и еще.

К рецепту:

Тесто на 8-9 шт

360 г кефира 2.5%

5 г соли

540-580 г муки

8 г разрушителю или соды

70 г черемши

70 г петрушки

70 г зеленого лука

100 г листьев шпината

300 г твердой моцареллы

50 г масла

Соль и перец

в кефире растворяю соль, добавляю муку и разрыхлитель. Замешиваю мягкое эластичное, не тугое тесто (муку не все сразу кладите) далее тесто под пленку на 20-30 мин.

зелень мою, просушиваю, иссекаю меленько. Смешиваю в миске с натертым сыром и маслом, добавляю соль и перец и перемешиваю. Формирую 8-9 шариков. Можно добавить немного специй – хмели-сунели для яркости или сванскую соль.

из теста формую также 8-9 шариков, валку их легонько, смазывая немного растительным маслом. Даю 5 мин отдохнуть и довалковую тоненько.

на середину кладу начинку, защипываю края. И потом осторожно пальцами растягиваю каждое изделие, чтобы было тонкое и плоское.

жарю на достаточно разогретой сковороде с обеих сторон и затем снова с обеих сторон. Готово, когда начинает надуваться.

перевожу на тарелку и смазываю маслом – можно есть сразу.

Это очень вкусно

