Рваное мясо с начес: невероятно вкусно

Фанаты мяса здесь?) Предлагаю попробовать этот рецепт: гарантирую, сочной говядины вы еще не пробовали!

Ингредиенты:

• Говяжий ошеек - 800 г

• Сливочное масло для жарки – 50 г

• Красный лук – 300 г

• Помидор – 300 г

• Чеснок — 2 зубчика

• Томатная паста — 50 г

• Бульон – 400 мл

• Соль и перец

• Специи

• Начос - 2 пачки

• Гуакамоле - 200 г

• Сальса (Пико-де-Гайо) - 200 г

• Красная фасоль – 100 г

• Сырный соус – 300 г

• Свежая зелень

Способ приготовления:

1. Мясо обжарьте на сковороде с маслом с обеих сторон до легкой корочки.

2. Протушите мелко нарезанный чеснок, помидор, лук и томатную пасту с добавлением Pepsi и специй.

3. Мясо вместе с томатной смесью выложите на противень, добавьте Pepsi и бульон и накройте фольгой. Готовьте в духовом шкафу при 140 градусах в течение 3 часов.

4. Выложите начес, а сверху на них – говядину. Добавьте сальсу и гуакамоле, а также фасоль и зелень. Попробуйте с творожным соусом.

Обязательно попробуйте приготовить