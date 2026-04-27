Рваное мясо с начес: невероятно вкусно
Фанаты мяса здесь?) Предлагаю попробовать этот рецепт: гарантирую, сочной говядины вы еще не пробовали!
Ингредиенты:
• Говяжий ошеек - 800 г
• Сливочное масло для жарки – 50 г
• Красный лук – 300 г
• Помидор – 300 г
• Чеснок — 2 зубчика
• Томатная паста — 50 г
• Бульон – 400 мл
• Соль и перец
• Специи
• Начос - 2 пачки
• Гуакамоле - 200 г
• Сальса (Пико-де-Гайо) - 200 г
• Красная фасоль – 100 г
• Сырный соус – 300 г
• Свежая зелень
Способ приготовления:
1. Мясо обжарьте на сковороде с маслом с обеих сторон до легкой корочки.
2. Протушите мелко нарезанный чеснок, помидор, лук и томатную пасту с добавлением Pepsi и специй.
3. Мясо вместе с томатной смесью выложите на противень, добавьте Pepsi и бульон и накройте фольгой. Готовьте в духовом шкафу при 140 градусах в течение 3 часов.
4. Выложите начес, а сверху на них – говядину. Добавьте сальсу и гуакамоле, а также фасоль и зелень. Попробуйте с творожным соусом.
