Какие собаки редко болеют: названы топ пород

Выбор собаки – это не только вопрос симпатии к породе или облику, но и серьезная ответственность. Некоторые популярные породы обладают наследственной предрасположенностью к хроническим заболеваниям, из-за чего владельцам приходится регулярно обращаться к ветеринарам. В то же время существуют породы, от природы отличающиеся крепким здоровьем и выносливостью. Именно такие породы назвали ветеринары.

Об этом пишет Mirror. Специалисты отмечают: при выборе домашнего питомца важно учитывать не только характер или внешность, но и генетику, условия разведения и историческое предназначение породы. Это помогает лучше понять будущие потребности животного и избежать лишних затрат на лечение и уход.

В перечень здоровых собак вошли породы, исторически выведенные для активной работы, охоты или перегона скота, поэтому имеют выносливый организм и крепкий иммунитет.

Австралийская пастушья собака (кетл дог)

Эта порода создавалась для перегона скота на больших расстояниях в суровых условиях Австралии. Собаки очень энергичны, выносливы и редко имеют серьезные проблемы со здоровьем. Однако им необходимы активные прогулки и постоянные физические нагрузки.

Бордер-колли

Одна из самых умных пород в мире тоже славится хорошим здоровьем. Постоянная потребность в движении и работе помогает этим собакам поддерживать отличную физическую форму в течение жизни.

Австралийская овчарка

Несмотря на эффектную внешность и густую шерсть, эта порода считается достаточно выносливой. Ее также выводили как рабочую, поэтому собаки хорошо приспособлены к активному образу жизни.

Сибирский хаски

Хаски известны своей силой и выносливостью. Их вывели для работы в условиях сурового климата, поэтому у них крепкое здоровье. В то же время, этим собакам нужны ежедневные физические нагрузки, иначе они могут становиться слишком активными дома.

Басенджи

Эта необычная порода известна не только хорошим здоровьем, но и тем, что практически не лает из-за особенностей строения голосовых связок. Басенджи считаются тихими и выносливыми компаньонами.

Сиба-ину

Древняя японская порода славится сильной генетикой и крепким иммунитетом. Сиба-ину популярны благодаря компактному размеру и характерной "лисьей" внешности.

Бигль

Порода, первоначально используемая для охоты, также отличается хорошим здоровьем. Активный образ жизни помогает беглам поддерживать отличную физическую форму.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры остаются одними из самых популярных семейных собак. Они достаточно выносливы, хотя нуждаются в правильном питании и достаточной активности, чтобы избежать проблем с суставами.

Кокер-спаниель

Эти компактные собаки реже страдают серьезными заболеваниями, однако владельцам следует уделять внимание уходу за ушами, чтобы предотвращать инфекции.

Метисы и собаки смешанных пород

Ветеринары отмечают, что дворняги и гибридные породы часто обладают лучшей генетической стойкостью. Благодаря большему генетическому разнообразию риск наследственных болезней у них обычно ниже.

