Как понять, что собака чувствует боль: топ сигналов, на которые следует обратить внимание

Последние исследования показывают, что многие владельцы собак не всегда замечают, когда их любимец испытывает боль. Существует не менее 17 характерных сигналов, однако люди часто игнорируют или не распознают их.

Как пишет Mirror, собаки по возможности пытаются скрывать боль и демонстрируют ее только тогда, когда терпеть уже становится невозможно.

Как понять, что собаке больно: 17 признаков

По словам старшей преподавательницы зоотехники Университета Ноттингема Трент Жаклин Бойд, вокальные проявления боли у собак обычно появляются лишь на поздних этапах, когда дискомфорт становится слишком сильным.

В большинстве случаев животные сигнализируют о проблеме из-за едва заметных изменений поведения. В рамках исследования участникам предложили перечень из 17 возможных признаков — все они правильны, но люди обычно выбирали лишь часть из них.

Основные признаки боли у собаки:

осторожный или неуверенный подъем лап;

снижение игровой активности;

раздражительность или замкнутость;

резкие смены настроения;

частое зевота;

облизывание губ или носа;

измененное выражение морды;

избегание зрительного контакта;

частое моргание;

замирание в одной позе;

чрезмерная привязанность к хозяину;

ночное беспокойство;

облизывание пола или предметов;

усиленное вылизывание шерсти;

чрезмерное нюхание воздуха;

сгорбленная осанка;

хромота или измененная походка.

Все эти проявления могут свидетельствовать о боли или дискомфорте, поэтому ветеринары советуют не игнорировать даже незначительные изменения в поведении животного. Отдельное внимание следует обращать на сон собаки. Если он беспокоен, животное часто шевелится, чрезмерно облизывается или грызет определенные участки тела – это может быть сигналом проблемы.

Также тревожными признаками являются изменение привычных поз сидения или лежания, нежелание прикасаться к определенным участкам тела, а также изменения положения ушей или шерсти. Исследователи отмечают, что участники без опыта содержания собак иногда давали даже более точные ответы, чем владельцы животных, что подчеркивает сложность распознавания боли у домашних питомцев.

Признаки стресса у собак

Собаки не всегда прямо демонстрируют стресс, но подают косвенные сигналы из-за поведения. Среди наиболее распространенных — нервозность, избегание контакта, дискомфорт при объятиях, прижатые уши и частое облизывание губ. Такие проявления могут указывать как на эмоциональное состояние, так и на физический дискомфорт, поэтому их тоже не следует оставлять без внимания.

