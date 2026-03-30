Сочные слойки с фаршем: рецепт
Сегодня у меня ленивое настроение, поэтому собственноручно тесто решило не готовить. Хвала полуфабрикатам!
Но я знаю, что если и работать с слоеным тестом, то только на пергаменте, чтобы оно не пристало к противню.
Ингредиенты:
• Слоеное тесто — 500 г
• Любой фарш – 500 г
• Лук – 1 шт.
• Сыр (у меня моцарелла) - 200 г
• Яйцо – 1 шт.
• Соль и специи – по вкусу
• Томатная паста — 50 г
• Вода – 50-80 мл
Способ приготовления:
1. Разогрейте сковороду и обжарьте мелко нарезанный лук.
2. Добавьте фарш к луку. Жарьте до полуготовности.
3. Добавьте в смесь томатную пасту, соль, специи и воду. Тушите до готовности.
4. На пергамент выложите лист теста, а на тесто – фарш двумя кучками.
5. На фарш положите творог, нарезанный слайсами. Промажьте края теста взбитым яйцом.
6. Накройте фарш еще одним листком теста, придайте блюду формы и разделите лист на 2 слоя, хорошо зажав края.
7. Посыпьте кунжутом. Переложите на противень и выпекайте в духовке при 180 градусах 10–15 минут до золотистой корочки.