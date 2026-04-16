Какие фрукты разрешены собакам: топ безопасных вариантов от ветеринара

Ветеринар Амир Анвари назвал фрукты, которые можно безопасно давать собакам как натуральное лакомство. В то же время, он предостерег: даже полезные продукты следует вводить в рацион правильно и в умеренных количествах.

Об этом сообщило издание Mirror. В своем видео специалист перечислил пять фруктов, которые могут стать полезным дополнением к питанию домашних питомцев.

Первым в списке стал арбуз. Он почти на 90% состоит из воды, поэтому хорошо подходит как освежающий перекус, особенно в жаркую погоду. Также арбуз содержит витамины A и C, антиоксиданты и калия. Однако перед тем, как угостить собаку, нужно обязательно удалить семена и кожуру, ведь они могут вызвать проблемы с пищеварением.

Второй полезной ягодой ветеринар назвал клубнику. Она содержит витамин C, клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет и помогают уменьшать воспалительные процессы. В то же время из-за природного содержания сахара клубнику следует давать лишь изредка и небольшими порциями.

Также среди разрешенных продуктов – яблоки. Они богаты клетчаткой, что положительно влияет на пищеварение, а также содержат витамины A и C. Хрустящая структура яблока может отчасти способствовать очищению зубов. Однако перед подачей необходимо удалить сердцевину и семена.

Четвертым фруктом стали бананы. Они содержат калий, важный для мышц и нервной системы, а также витамин B6, витамин C и клетчатку. Из-за высокого содержания природного сахара бананы советуют использовать только как редкое угощение.

Замыкает список черника, которую ветеринар назвал настоящим суперфудом. Она богата антиоксидантами, в частности антоцианами, защищающими клетки организма. Кроме того, черника содержит витамины C и K и клетчатку. Благодаря небольшому размеру ягоду удобно использовать в качестве поощрения во время тренировок.

Эксперты напоминают, что не все растительные продукты неопасны для собак. К запрещенным относятся виноград и изюм, авокадо, лук, чеснок, лук-порей, зеленый картофель и его листья, орехи макадамии, а также сырые дикорастущие грибы. Отдельно опасны шоколад, продукты с ксилитом, сырое дрожжевое тесто, кофеин и алкоголь.

Если собака случайно съела один из таких продуктов, владельцам рекомендуют немедленно обратиться к ветеринару.

