Тирамису: самый любимый рецепт

Один из моих любимых рецептов – простой и классический вкус, который можно сделать еще более изысканным. К примеру, добавив фисташковую пасту. Вы удивитесь, как это вкусно!

А еще делюсь одним лайфхаком.

В крем я добавляю свежемолотый кофе – и он приобретает этот невероятный аромат. Действительно вау!

На 1,2 кг:

200 г печенья савоярди

215 мл кофе американо

50 мл амарето

5 желтков

75 г сахара

500 г маскарпоне

200 г сливок

1 ч. л. молотого кофе

Хорошо выбираю свежие целые яйца, дезинфицирую их и отделяю желтки от белков.

Желтки взбиваю с сахаром в хорошую пену, добавляю холодный маскарпоне и молотый кофе и легонько взбиваю, чтобы смесь стала плотнее. Далее добавляю отдельно взбитые сливки и осторожно перемешиваю.

Отдельно готовлю кофе. Должен быть средненасыщенный вкус, как американо или фильтр. Вливаю в кофе ликер амарето. Нужен именно он, потому что он делает этот узнаваемый вкус.

Беру форму (у меня на двойную закладку 34×22 см). Окунаю савоярди в кофе. Смотрите, чтобы он хорошо впитывал кофе, но не полностью размокал, и выкладываю в форму.

Наверх выкладываю половину крема.

Далее снова слой хорошо пропитанных палочек савоярди.

Сверху – вторую половину крема.

Я полил через кондитерский мешок, потому что так красиво, но можно просто выкладывать ровным слоем.

Даю схватиться в холодильнике на пару часов и перед подачей посыпаю ароматным какао.

Приятного аппетита, мои дорогие.