Салат для тех, кто считает калории
Важно следить за своей формой, особенно в рождественский период с типичными блюдами.
Ингредиенты (на 4 порции):
• Цуккини - 3 шт (кружками ~0,5 см)
• Помидоры черри – 150 г (нарезать на 3 части)
• Базилик – 10–12 листков
• Буррата — 1 большой шарик
Заправка:
• Оливковое масло – 3 ст. л.
• Белый винный уксус – 2 ст. л.
• Дижонская горчица – ½ ч. л.
• Мед – 2 ч. л.
• Базилик – 6–8 листков
• Соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарьте цуккини.
На гриле или сковороде по 2-3 мин с каждой стороны - до легких поджаренных полосок.
2. Приготовьте заправку.
Добавьте все ингредиенты в банку, встряхните до однородности.
3. Соберите салат.
Выложите цуккини, сверху – помидоры и базилик. Полейте заправкой.
4. Добавьте буррату.
Выложите сверху, надрежьте, чтобы нежная серединка растеклась.
5. Завершите блюдо ложкой заправки и черным перцем.
