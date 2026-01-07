Треугольнички с сыром и зеленью с тестом фило: быстро и вкусно

Друзья, специально для тех, у кого слишком мало времени для приготовления вкусных блюд. Здесь все легко, просто и доступно, по вкусу так… что невозможно остановиться.

А вы готовите что-нибудь из теста фило? У меня много рецептов, могу напомнить, если что

Треугольнички с сыром и зеленью

400 г теста фило

500 г картофеля (4 шт.)

180 г сырого сулугуни

350 г кисломолочного творога (5%)

150 г брынзы

100 г шпината

30 г укропа

4 яйца

соль (по желанию)

Приготовим треугольнички с сыром и зеленью:

Натираем картофель на большой терке и добавляем соль. Убираем лишний сок и перекладываем в другую емкость.

Шпинат, укроп моем и просушиваем. Нарезаем.

Натираем на большой терке сыр сулугуни и брынзу.

Добавляем кисломолочный творог.

Добавляем в картофель сыр, зелень и перемешиваем.

Добавляем яйца и снова перемешиваем.

Будем использовать тесто фило, я беру уже готовое. Разрезаем лист на три полоски с помощью ножниц.

Кладем две полоски теста на лист пергамента и смазываем их сливочным маслом.

На край теста выкладываем столовую ложку начинки и формируем треугольнички. Переводим на вторую полоску и заворачиваем.

Так же формируем остальные треугольники.

Перекладываем треугольнички на противень с пергаментом и смазываем яйцом.

Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут, режим – подогрев снизу и конвекция.

Достаем из духовки, перекладываем на тарелку и пробуем.