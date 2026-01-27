Хот-доги с творожной кукурузой

Забудьте о скучных хот-догах на заправках.

Сегодня мы готовим настоящий стрит-фуд шедевр прямо у вас на кухне. Сочетание сочной говяжьей сосиски и горячей творожной "скамейки" с кукурузой — это что-то невероятное.

Ингредиенты:

• Булочки для хот-дога - 4-6 шт.

• Сосиски с говядиной

• Маринованные огурцы - 3 шт.

• Красный лук - 1 шт

• Майонез – 1 ст.л. с горкой

• Кетчуп/соус с томатами – 3 ст.л

Для творожной кукурузы:

• Кукуруза — 1 банка

• Кусочек сливочного масла

• Твердый сыр (натереть) – 200 г

• Сыр Чеддер - 4 слайса

• Сливки – 100 мл

• Соль/перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и огурцы мелко нарезать. Добавить майонез и кетчуп. Перемешать.

2. Сосиски надрезать (как видео) и обжарить до корочки.

3. Растопить масло → добавить кукурузу → твердый сыр → чеддер → сливки.

Посолить, поперчить и перемешать в кремовую смесь.

4. Собрать: Булочка → соус → сосиска → теплая творожная кукуруза.

5. Запекайте 5 минут при температуре 180 градусов, чтобы равномерно прогрелись все ингредиенты.