Не разоритесь на ветеринаре: топ пород собак с крепким здоровьем

Решение завести собаку — это не только об эмоциях, привязанности и радости, но и о серьезных финансовых обязательствах. Многие будущие владельцы недооценивают расходы на содержание животного, особенно когда речь идет о ветеринарной помощи. Некоторые породы из-за генетических особенностей и склонности к болезням могут существенно увеличить затраты на всю жизнь любимца.

О породах, которые считаются наиболее выносливыми и реже нуждаются в дорогостоящем лечении, рассказывает популярный в TikTok ветеринар Амир Анваре.

По результатам недавнего исследования, в Великобритании содержание собаки на протяжении всей жизни может обойтись владельцу почти в 19 тысяч фунтов стерлингов. На фоне таких расходов неудивительно, что только за первые месяцы 2025 количество заброшенных животных возросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из ключевых причин специалисты называют неудачный выбор породы, требующей чрезмерных затрат на лечение и уход.

Чтобы помочь будущим хозяевам избежать подобных ошибок, ветеринар Амир Анвари назвал пять пород собак, которые, по его многолетней практике, отличаются крепким здоровьем и обычно не нуждаются в значительных затратах на ветеринаров.

Возглавляет список басенджи – одна из древнейших африканских охотничьих пород. Эти собаки известны тем, что не лают в привычном понимании, а издают характерные звуки, похожие на йодль. Басенджи живут в среднем до 14 лет, отличаются выносливостью и практически не имеют серьезных наследственных заболеваний. По словам Анвари, это "чистая" порода, которая почти не испытывала искусственного скрещивания, поэтому и сохранила крепкое здоровье.

Второй породой ветеринар называет австралийского кетл-дога. Именно представитель этой породы — пес Блюи — вошел в историю как одна из старейших собак в мире, прожив 29 лет. Австралийские кетл-доги очень умны, активны и обладают сильной иммунной системой. Хотя иногда у них встречается синдром Фанкони, ответственное разведение значительно снижает риск развития этого заболевания.

В список попали и чихуахуа, которые, несмотря на крошечный размер, способны доживать до 18–20 лет. По словам врача, именно компактность этих собак уменьшает нагрузку на суставы, что положительно влияет на продолжительность жизни. Среди возможных проблем чаще всего встречаются стоматологические заболевания или вывих коленной чашечки, однако в целом чихуахуа считаются одной из самых здоровых пород среди миниатюрных собак.

Австралийская овчарка, или аусси, тоже получила высокую оценку от ветеринара. Эти собаки известны своей энергичностью и разумом, а крепкий генетический фундамент является результатом серьезного отбора в рабочих линиях. К разведению, как правило, допускают только здоровых особей без наследственных отклонений, что положительно сказывается на общем состоянии породы.

Замыкает пятерку бигль — порода, которая вначале выводилась для охоты и благодаря этому обладает очень сильным иммунитетом. По словам Амира Анвари, основные проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы беглов, связаны с избыточным весом, ведь эти собаки очень любят есть, а также с периодическими ушными инфекциями. В остальном же беглые остаются одной из самых здоровых и неприхотливых пород.

Эксперт подчеркивает, что даже самая здоровая порода нуждается в надлежащем уходе, сбалансированном питании и регулярных профилактических осмотрах. Однако правильный выбор собаки может значительно уменьшить финансовую нагрузку и сделать совместную жизнь с любимцем длиннее и комфортнее.

