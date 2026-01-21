Ветеринар назвал породы собак, требующих очень сложного ухода

Ветеринар с многолетней практикой рассказал о породах собак, которых он лично не стал бы заводить, несмотря на их большую популярность среди владельцев домашних питомцев. Ветеринарный врач Амир Анвар объяснил, что некоторые породы могут требовать чрезмерно сложного ухода, иметь наследственные или хронические проблемы со здоровьем, а иногда просто не подходят по характеру.

Об этом сообщает издание Mirror. По его словам, опыт работы в клинике существенно повлиял на его личные предпочтения. В список специалиста вошли пять пород.

Французский бульдог Анвари признает, что эти собаки имеют привлекательную внешность и немало поклонников. Однако именно французские бульдоги, по его наблюдениям, чаще всего становятся пациентами ветеринарных клиник. Они регулярно страдают от проблем с дыханием, кожей и позвоночником, что требует постоянного лечения и значительных финансовых затрат для владельцев.

Бостонский терьер В этой породе ветеринар не называет серьезных медицинских причин для беспокойства. В то же время, он признается, что лично не чувствует с бостонскими терьерами эмоционального контакта и просто "не находит с ними общего языка".

Хаски По словам Анвари, хаски — очень шумные, упрямые и требующие постоянного внимания. Он с юмором отмечает, что эти собаки напоминают "очень громких и пушистых детей", которые покидают шерсть буквально повсюду и нуждаются в многом терпении.

Бельгийский малину Эту породу ветеринар называет настоящим вызовом из-за ее безумного уровня энергии и высокого интеллекта. Малину необходимы ежедневные интенсивные тренировки, которые могут длиться несколько часов. Анваре признается, что нет достаточно времени, чтобы обеспечить таким собакам надлежащий уровень активности и комфорта.

Такса Несмотря на популярность и преданность этой породы, ветеринар обращает внимание на возможные проблемы с поведением и здоровьем. Таксы могут проявлять неожиданную агрессию, а также часто страдают заболеваниями позвоночника. В частности, межпозвонковая грыжа может привести к серьезным осложнениям, вплоть до паралича задних конечностей.

Ветеринар подчеркивает, что его список является личным мнением, сформированным на основе профессионального опыта, и не означает, что эти породы не могут быть отличными домашними любимцами при условии ответственного ухода.

