Спокойные и вежливые: топ пород собак, отлично подходящих новичкам

Выбор первой собаки может стать настоящим вызовом, поэтому ветеринары советуют новичкам обращать внимание на породы со стабильным характером, хорошей управляемостью и способностью быстро приспосабливаться к разным условиям. Специалисты определили пять пород, которые считаются наиболее комфортными для людей без опыта содержания собак.

Об этом сообщает издание Parade Pets. Эксперты отмечают, что при выборе будущего любимца следует учитывать не только внешность, но и темперамент, уровень активности и легкость в обучении. По словам ветеринаров, универсальной "идеальной" породы не существует, однако есть собаки, с которыми новичкам гораздо проще. В то же время, даже самый неприхотливый пес требует внимания, последовательного воспитания, социализации и ответственного подхода.

В список рекомендованных пород вошли бишон фризе, папийон, лабрадор-ретривер, кавалер-кинг-чарльз-спаниэль и пудель. Все они отличаются доброжелательностью, ориентацией на человека и способностью быстро овладевать базовыми навыками.

Бишон фризе и папийон — небольшие по размеру собаки, хорошо чувствующие себя даже в квартире. Они общительны, обычно не проявляют охранную агрессию и легко поддаются обучению. В то же время бишон нуждается в регулярном уходе за шерстью, а папион — активных игр и умственных упражнений.

Лабрадор-ретривер станет удачным выбором для тех, кто хочет иметь большую, энергичную и семейную собаку. Эта порода известна уравновешенным характером, преданностью и стремлением угодить владельцу, однако требует длительных прогулок и ежедневной физической активности.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниэль идеально подходит людям, которые ищут ласкового и спокойного компаньона. Он легко адаптируется к разному стилю жизни и быстро привязывается к семье. Пудель, в свою очередь, отличается высоким интеллектом и послушанием, однако нуждается в регулярной умственной стимуляции и занятиях, чтобы оставаться уравновешенным и довольным.

