Тонкие блины, которые всегда прибегают: мой рабочий рецепт

Вам нужно:

200 г молока

200 г обыкновенной муки

35 г сахара

2 яйца

щепотка соли

325 г горячего молока

30 г масла

30 г масла

Готовим:

Смешиваю венчиком в емкости муку, молоко, сахар, соль и яйца 🥚 Консистенция теста становится, как сметана – однородная шелковистая и без комочков! Муку желательно просеять.

Отдельно довожу вторую часть молока почти до кипения и сразу наливаю тоненькой струйкой в тесто, продолжая мешать венчиком. Получится хорошее шелковистое и уже жидкое тесто.

И вот когда все готово, добавляю растопленное масло с растительным маслом и легонько перемешиваю. Интенсивно не надо, пусть будет жир немного на поверхности теста.

И вот теперь на хорошо разогретую сковороду достаточно быстро выливаю половник теста и распределяю тоненьким слоем по всей поверхности.

Как тесто схватится – осторожно приподнимаю край и листаю, либо руками, либо с помощью лопатки. Только осторожно, потому что тесто очень нежное!

И вот хороший блинчик с тоненьким, не сухим, не ломким краешком.

Есть можно как со сладкими так и солеными начинками.

А уже скоро поделюсь с вами и рецептом моих любимых креп сюзетт. Ждите. Обнимаю 🫂