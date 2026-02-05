Тонкие блины, которые всегда прибегают: мой рабочий рецепт
Вам нужно:
200 г молока
200 г обыкновенной муки
35 г сахара
2 яйца
щепотка соли
325 г горячего молока
30 г масла
Готовим:
Смешиваю венчиком в емкости муку, молоко, сахар, соль и яйца 🥚 Консистенция теста становится, как сметана – однородная шелковистая и без комочков! Муку желательно просеять.
Отдельно довожу вторую часть молока почти до кипения и сразу наливаю тоненькой струйкой в тесто, продолжая мешать венчиком. Получится хорошее шелковистое и уже жидкое тесто.
И вот когда все готово, добавляю растопленное масло с растительным маслом и легонько перемешиваю. Интенсивно не надо, пусть будет жир немного на поверхности теста.
И вот теперь на хорошо разогретую сковороду достаточно быстро выливаю половник теста и распределяю тоненьким слоем по всей поверхности.
Как тесто схватится – осторожно приподнимаю край и листаю, либо руками, либо с помощью лопатки. Только осторожно, потому что тесто очень нежное!
И вот хороший блинчик с тоненьким, не сухим, не ломким краешком.
Есть можно как со сладкими так и солеными начинками.
Есть можно как со сладкими так и солеными начинками.