Друзья на всю жизнь: топ самых преданных пород собак

Специалисты определили пять пород собак, отличающихся исключительной преданностью и умением выстраивать глубокую эмоциональную связь с человеком. По словам экспертов, именно эти собаки чаще всего становятся не просто домашними питомцами, а настоящими спутниками жизни, готовыми оставаться рядом с хозяином в любых ситуациях.

Об этом сообщило издание Parade Pets. Кинологи и ветеринары подчеркивают, что преданность в целом свойственна большинству собак. Однако отдельные породы обладают исторически сложившимися качествами, которые делают их особенно ориентированными на человека, надежными и чувствительными к настроению владельца.

Бернский зенненхунд Эта швейцарская рабочая порода известна уравновешенным характером и сильной привязанностью к семье. На протяжении веков бернские зенненхунды работали бок о бок с людьми, что и закрепило их естественную преданность. Несмотря на большие размеры, они кротки, терпеливы и хорошо ладят с детьми.

Бордер-терьер

Небольшие, но очень контактные собаки британского происхождения. Их выводили для совместной работы с охотниками, потому бордер-терьеры быстро устанавливают тесную связь с хозяином. Они активны, любят движение и общие игры, что оказывает положительное влияние на их характер и поведение.

Шиба-ину

Древняя японская порода, которая обычно держится сдержанно с незнакомцами, зато очень сильно привязывается к своему владельцу. Шиба-ину независимы по натуре и редко демонстрируют эмоции открыто, однако их расположение легко узнать по желанию просто быть рядом. Часто их выбирают те, кто ищет спокойного и ненавязчивого компаньона.

Немецкая овчарка

Одна из самых известных пород, ассоциирующихся с верностью и преданностью. Благодаря высокому интеллекту немецких овчарок активно вовлекают в службу в полиции и армии, но в семье они становятся внимательными защитниками и глубоко привязываются ко всем ее членам.

Акита

Японская порода, история которой тесно связана с образом абсолютной преданности, олицетворенным легендарной собакой Хатико. Акиты внимательны к окружающей среде, чувствительно реагируют на угрозы и стремятся оберегать свою семью. В то же время, им необходима достаточная физическая активность, чтобы оставаться уравновешенными и спокойными.

