Будьте внимательны: ветеринар назвал основные симптомы обморожения собак

Снегопады и резкое снижение температур заставили владельцев собак быть внимательнее во время зимних прогулок. Лицензированная ветеринарная техника Джилл предостерегает: холод может представлять серьезную угрозу для здоровья животных, и важно вовремя заметить тревожные признаки.

Об этом сообщило издание Mirror. По словам специалиста, способность собаки переносить низкие температуры зависит от многих факторов – породы, размера, густоты шерсти и общего состояния организма. Большие собаки с плотным подшерстком обычно лучше переносят мороз, тогда как маленькие или короткошерстные породы быстро теряют тепло и рискуют переохладиться.

Джилл советует внимательно следить за поведением любимца на улице. Дрожь, нежелание двигаться, подъем лап или попытка избегать контакта со снегом свидетельствуют о том, что прогулку нужно немедленно прекратить. Отдельное внимание следует уделять ушам, хвосту, подушечкам лап и открытым участкам кожи – именно там чаще всего появляются первые проявления обморожения. Насторожить имеют резкую бледность, синюшный оттенок или изменение цвета кожи.

Кроме риска обморожений, ветеринар напоминает и о базовых потребностях собак в холодное время. Животное должно иметь теплое место для отдыха, постоянный доступ к чистой воде, полноценное питание и возможность двигаться. После каждой прогулки следует осматривать лапы и очищать их от снега и реагентов. Для обработки дорог следует использовать только безопасные для животных средства, ведь химические вещества могут вызвать раздражение или отравление.

Специалист также советует ориентироваться на собственные ощущения. Если мороз "жжет" лицо, прогулка не должна длиться дольше 10–15 минут. Для короткошерстных пород в сильный холод желательно использовать дополнительную защиту – теплую одежду или специальную обувь.

Если же состояние собаки вызывает сомнения или появляются признаки переохлаждения, Джилл советует не медлить и обратиться за консультацией к ветеринару.

