Еда, которая медленно играет против вас

Согласно выводам двух крупных французских исследований, опубликованных в январе 2026 года, употребление некоторых распространенных пищевых консервантов связано с более высоким риском развития рака и диабета.

В первом исследовании была выявлена многократная связь между консервантами, широко используемыми в промышленных пищевых продуктах и напитках на европейском рынке, и повышенной заболеваемостью раком в целом, раком молочной железы и предстательной железы.

К таким консервантам, в частности, относятся нитриты и нитраты, часто используемые для изготовления ветчины, бекона и колбас.

Сильнейшая связь между нитритом натрия и раком предстательной железы: консервант увеличивал риск примерно на треть. Однако уровень повышенного риска оставался умеренным. Для сравнения, регулярное курение повышает риск заболеть раком легких более чем в 15 раз.

Второе исследование также выявило связь между употреблением некоторых пищевых добавок и развитием диабета 2 типа. Сорбат калия, обычно используемый для предотвращения размножения плесени и бактерий в продуктах и напитках, был связан с удвоенным риском развития диабета.

Оба вывода базируются на продолжительном научном проекте NutriNet-Santé, в рамках которого более 100 тысяч французов регулярно заполняют анкеты о своем питании.

По словам исследователей, употребление продуктов с консервантами не означает, что человек сразу заболеет. Однако следует ограничить количество этих продуктов в питании, выбирая те, которые прошли только минимальную технологическую обработку.

Кроме того, есть и другие факторы, которые, как известно, способствуют риску. Например, переработанное мясо и алкоголь тесно связаны с более высокими показателями заболеваемости раком.

Эксперты говорят о необходимости дополнительных исследований, ведь такие наблюдательные исследования не могут продемонстрировать прямую причинно-следственную связь.

Если выводы подтвердятся, возможно, в будущем продукты, в которых используются нитраты или нитриты, будут маркироваться с предупреждением о вреде для здоровья.