Идеальные для начинающих: топ пород собак, не требующих особого ухода

Выбрать первую собаку — ответственное решение, требующее тщательного подхода. Ветеринары советуют обращать внимание на породы с предполагаемым характером, высокой адаптивностью, дружелюбием и легкостью в дрессировке. Такие собаки скорее привыкают к новому дому, реже создают проблемы и хорошо ладят с людьми без опыта содержания животных.

Об этом сообщило издание Parade Pets. Главное при выборе – учитывать не только внешность, но и темперамент, уровень активности, размер, потребность в уходе и готовность собаки к обучению. Даже самая удобная для новичков порода требует времени, терпения, социализации и реалистичных ожиданий владельца.

Вот пять пород, которые ветеринары чаще всего рекомендуют именно начинающим.

Бишон-фризе

Компактная, жизнерадостная и чрезвычайно общительная собака весом 5–8 кг. Прекрасно чувствует себя в квартире, не имеет выраженных охранных инстинктов, легко ладит с детьми и другими животными. Энергичность средняя – достаточно коротких прогулок и игр дома. Гипоаллергенная шерсть почти не линяет, но требует регулярного профессионального груминга. Легко учится, ориентированный на человека.

Папион

Маленький, игривый и очень умный компаньон (вес 3–5 кг). Отличается высоким интеллектом, быстро усваивает команды и любит находиться в центре внимания. Хорошо адаптируется к квартире, мало линяет, голос подает умеренно. Нуждается в умственных нагрузках и играх, чтобы не скучать. Идеален для людей, которые хотят активную, но небольшую собаку.

Лабрадор-ретривер

Классический выбор для семей и новичков, мечтающих о большой, преданной и доброжелательной собаке. Лабрадоры уравновешены, терпеливы, легко учатся и стремятся угодить хозяину. Нуждаются в ежедневных длительных прогулках и физической активности. Подходят для тех, кто готов уделять время воспитанию и выгулу.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Нежный, ласковый и спокойный компаньон, которого часто называют королем комнатных собак. Прекрасно чувствует себя в квартире, привязывается ко всем членам семьи, хорошо ладит с детьми. Средняя энергичность, умеренная линька, легкая дрессировка. Идеален для людей, которые ищут тихую, но очень общительную собаку.

Пудель (миниатюрный или тот)

Одна из самых умных собак в мире. Высокий интеллект, легкая обученность, гипоаллергенная шерсть (почти не линяет). Хорошо адаптируется к квартире, но требует умственной стимуляции и игр. Энергичность зависит от размера: миниатюрные и пудели менее активны, чем стандартные. Отличный выбор для тех, кто готов заниматься дрессировкой и уходом за шерстью.

Эти породы объединяют дружелюбие, ориентацию на человека и относительную простоту в содержании для новичков. Они редко проявляют агрессию, быстро обучаются базовым командам и отлично переносят жизнь в квартире. Однако даже самая простая порода требует внимания, социализации, правильного воспитания и регулярного ухода.

