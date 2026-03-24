Будете делать новый ремонт: топ пород всех грызущих собак

Многие владельцы, выбирая собаку, надеются, что новый питомец не будет уничтожать мебель, обувь и другие вещи в доме. Однако грызание – это абсолютно нормальное поведение для собак, особенно в щеночном возрасте. Некоторые породы из-за высокого уровня энергии, интеллекта или генетических особенностей склонны к такому поведению значительно больше других.

Ветеринарка Нита Васудеван объясняет, что грызень часто является признаком скуки, недостаточной физической активности, прорезывания зубов или тревожности. Ее коллега, ветеринарка Эйми Уорнер, добавляет: грызут практически все собаки, но некоторые породы сохраняют эту привычку и во взрослом возрасте, если не получают достаточной нагрузки. Об этом пишет Parade Pets.

Специалисты назвали семь популярных пород, имеющих репутацию самых крупных "грызунов":

Немецкий дог

Несмотря на спокойный и дружеский характер, у дог чрезвычайно мощные челюсти. Без достаточной физической и умственной занятости они легко находят развлечение в виде мебели или обуви.

Бордер-когда

Одна из самых умных и энергичных пород в мире. Если у бордер-коли нет регулярных задач, тренировок и интеллектуальных игр, он начинает выплескивать избыток энергии из-за деструктивного поведения.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры долго сохраняют "щенский" характер. Поскольку породу выводили для апортировки, использование пасти для них естественно. За неимением прогулок и занятий они часто переключаются на домашние вещи.

Немецкая овчарка

Высокий интеллект и рабочие качества требуют постоянной умственной стимуляции. Без нее овчарки снимают стресс и тратят энергию из-за грызения.

Ротвейлер

Обладает мощными челюстями и сильным характером. Ротвейлеры часто грызут просто потому, что им это нравится и помогает занять себя. Без достаточной нагрузки могут стать достаточно разрушительными.

Сибирский хаски

Экстремально активная порода выведена для работы в упряжке. Хаски требуют большого количества движения и задач. Без этого они легко находят себе работу в доме — и обычно это не то, что хотел бы видеть владелец.

Боксер

Игривый, мускулистый и полон энергии. Боксеры обожают бегать и играть, но из-за нехватки активности с радостью переключаются на мебель, обувь и другие доступные предметы.

Специалисты отмечают: склонность к грызению не делает породу "плохой". Это природное поведение, которое можно и нужно направлять в правильное русло. Регулярные длительные прогулки, активные игры, тренировки, интеллектуальные игрушки-головоломки и достаточное внимание помогают значительно уменьшить разрушительные привычки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!