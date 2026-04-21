Кроткий гигант: названа самая спокойная порода собак

Большие собаки, в частности ньюфаундленды или бернские зенненхунды, могут казаться угрожающими из-за своих значительных размеров, однако на самом деле часто отличаются спокойным и кротким характером. Одной из самых нежных крупных пород специалисты называют немецкого дога, вошедшего в рейтинг самых уравновешенных собак.

Об этом сообщает ParadePets. Именно немецкий дог занял второе место в списке самых спокойных пород, несмотря на свое впечатляющее телосложение.

По словам экспертов, немецкие доги - это настоящие "кроткие гиганты", которые прекрасно подходят для жизни в семье. Породу вывели в Германии для охоты на диких кабанов, а впоследствии она получила прозвище "Аполлоны среди собак". Представители этой породы отличаются высоким интеллектом, преданностью и сильной привязанностью к хозяевам независимо от их возраста. Они имеют уравновешенный темперамент, спокойный нрав и ласковое отношение к близким.

Самцы немецкого дога обычно вырастают до 76-86 сантиметров в холке и весят от 54 до 90 килограммов. Самки поменьше — 71–81 сантиметр высотой и весом 45–59 килограммов.

Окраска породы может быть разнообразной: черной, черно-белой, голубой, тигровой, палевой, арлекиновой, мерлой, серебристой, белой или мантийной.

В список спокойных больших собак также вошли сенбернары и мастифы. Среди более компактных пород отметили кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и мопса.

В то же время существуют породы, которые имеют значительно более высокий уровень энергии и требуют регулярных физических нагрузок. Например, пастушьи собаки — бордер-коли и австралийские овчарки — ежедневно нуждаются в активности и пространстве для бега. К энергичным породам также относятся визлы и пудели, которым необходимы постоянные прогулки, упражнения и умственная нагрузка.

