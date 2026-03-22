Сырники с яблоками на рисовой муке
Хелси-творожники
Готовим вместе с нейроэндокринологом Евгенией Рогальской @rohalska_md
Именно благодаря ей в свои 46, я чувствую себя на 30.
К рецепту:
350 г кисломолочного творога
2 сладких яблока
1 желток
немного корицы
1 п. ванильного сахара
~40 г рисовой муки
Для обжаривания мы использовали кокосовое масло – это очень ароматно и полезно, но можно взять любое масло без запаха.
Домашний сыр нужно хорошо отжать от лишней жидкости – это очень важно.
Потом мне нравится протереть его через сито.
Сладкое яблоко очищаю от кожуры и нарезаю очень мелко. Здесь важно именно нарезать мелко, чтобы яблоко не пустило сок, но потом приготовилось в сырниках.
В протертый сыр добавляю желток, ванильный сахар, муку и корицу. Замешиваю вилкой и добавляю нарезанное яблоко. У меня получилось ~175 г.
Аккуратно замешиваю все с яблоком. Формирую шарики, с помощью ножа придаю форму сырникам, немного подсыпая рисовой мукой.
Обжариваю на маленьком огне, пока не появится румяная корочка. Переворачиваю, снова обжариваю в корочку, затем еще раз переворачиваю на обе стороны, но уже под крышкой, чтобы сырники приготовились внутри (или можно поставить в духовку на 5–6 мин.)
Выходят не кисленько-сладкие сырники. Очень ароматные, полезные и вкусные как горячими, так и холодными!
Желаем вам вкусного.
Сохраните этот рецепт и сбросьте тому, кто оценит такие сырники.