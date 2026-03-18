Им не комфортно в небольших помещениях: какие породы собак не могут жить в квартирах

Если вы живете в квартире, к выбору собаки следует подходить с особой внимательностью, ведь не каждая порода комфортно чувствует себя в ограниченном пространстве. Генеральный директор компании Pet Sprint Анджело Сорбелло объяснил, что при выборе домашнего питомца нужно учитывать несколько ключевых факторов — размер животного, его характер и уровень активности.

Об этом сообщает Express. Именно эти особенности определяют, насколько комфортно собака будет чувствовать себя в городских условиях.

По словам эксперта, лучше для квартир подходят спокойные породы с невысокими потребностями в физической нагрузке и уходе. В частности, одним из самых удачных вариантов считается французский бульдог — это неприхотливый компаньон, легко адаптирующийся к спокойному образу жизни и не требующий длительных прогулок. Также хорошо себя чувствуют в квартире кавалер-кинг-чарльз-спаниель, известный своей кротостью и привязанностью к хозяину, и ши-тцу, который без проблем приспосабливается к небольшим помещениям. Среди других пород, подходящих для городской жизни, эксперт называет борзая и мопс - несмотря на различные особенности, они могут комфортно жить в квартире при надлежащем уходе.

Вместо этого существуют породы, которым в тесном пространстве будет сложно. К ним относятся бордер-колли, сибирский хаски, австралийская овчарка, бигль и джек-рассел-терьер. Такие собаки отличаются высокой активностью, нуждаются в значительных физических и умственных нагрузках, а также большем пространстве для движения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!