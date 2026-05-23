Будете иметь с ними много неприятностей: названы топ пород 'проблемных' собак

Ветеринарка поделилась перечнем пород собак, которых бы она не заводила лично, несмотря на их популярность и привлекательный вид. Среди них есть и кажущиеся "милыми и уникальными", но имеющие склонность к серьезным проблемам со здоровьем, в частности с позвоночником.

Об этом рассказала доктор Рейчел Сиу — ветеринарка из Техаса, которая работает с котами, собаками и экзотическими животными. Она отмечает, что будущим владельцам следует заранее учитывать особенности пород и потенциальные риски для здоровья животных.

Хаски

Первыми в списке стали хаски. По словам ветеринарки, эти собаки часто привлекают внешностью, интеллектом и игривостью, однако нуждаются в очень активном образе жизни и значительном количестве внимания.

Сиу подчеркивает, что хаски — рабочая порода, которой необходима постоянная нагрузка. Она также плохо переносит жару и влажный климат, что делает его менее подходящим для многих регионов. Отдельно специалист обращает внимание на сильную линьку, которая может стать проблемой для владельцев.

Такса

Таксы, несмотря на популярность, имеют свои слабые места. Ветеринарка отмечает, что порода подвержена раннему развитию проблем со здоровьем, в частности из-за особенностей телосложения.

Хотя эти собаки быстро взрослеют и могут быть активными, владельцам следует быть готовыми к возможным возрастным осложнениям и регулярному ветеринарному наблюдению.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

каракули

Еще одна упомянутая порода – каракуль. Сиу советует тем, кто ищет схожий внешний эффект, рассмотреть пуделя с соответствующей стрижкой, ведь уход за такими собаками может быть достаточно сложным.

Она также отмечает, что, несмотря на дружеский характер части представителей породы, случаются выраженные поведенческие проблемы, требующие дополнительной работы с животным.

Бульдоги

Последними в списке стали бульдоги и другие брахицефальные породы с короткой мордой. Ветеринарка отмечает, что именно особенности селекции приводят в них к многочисленным проблемам со здоровьем.

Самая распространенная из них – затрудненное дыхание, которое может оказывать существенное влияние на качество жизни животного.

Напомним, мы уже писали, как понять, что собака испытывает боль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!