Сочные куриные котлеты

Кажется, котлета – это очень просто. Но на самом деле мне очень редко удавалось отведать сочную и вкусную. Причем из любого мяса. Поэтому я вывел формулу под свои предпочтения. Для меня идеальная котлета – сочная, ароматная, легкая и одновременно сытная. И дома и в ресторане готовлю ее именно из филе бедра.

Рецепт:

800 г филе бедра

175 г жареного лука (270 сырого)

90 г мякиша вчерашнего белого хлеба

60 г молока

12 г соли

Черный перец

Без чеснока и яиц

очищенный лук нарезаю произвольно. Легко поджариваю на масле до появления первого цвета на небольшом огне. Выключаю огонь и оставляю остыть и немного дойти.

вчерашний хлеб очищаю от кожуры. Мякоть нарезаю и заливаю молоком. Затем смешиваю с охлажденным луком. Сухари не рекомендую использовать, потому что будет не очень вкус.

через среднюю мясорубку дважды пропускаю филе бедра. Можно сразу вместе с хлебом и луком вперемешку. Фарш солю, перчу, хорошо перемешиваю и отбиваю. Затем охлаждаю пару часов и формирую котлеты.

Очень вкусно добавить еще 100 г натертого твердого сыра. И если уж очень хочется – буквально пол яйца.

панирую котлеты в муке. Можно в сухарях из корок хлеба. Обжариваю на растительном масле до красивого цвета и довожу в духовке 5-7 минут при 180 градусах. Или готовлю на меньшем огне под крышкой, несколько раз переворачивая котлеты.

Тааааак вкусно есть сочную котлету – я просто в восторге!

